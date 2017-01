Bestsellerul internaţional pentru copii „Tunele”, publicat şi în română

Printre rafturi

Bestsellerul internațional pentru copii „Tunele”, publicat și în română

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Bestsellerul internațional pentru copii „Tunele”, de Roderick Gordon și Brian Williams, care a fost tradus în 40 de limbi, apare în limba română la Editura Corint Junior. Potrivit lui Barry Cunningham, editorul care a descoperit-o pe J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter, romanul are un potențial enorm de a deveni egal sau chiar mai mare decât fenomenul adolescentului vrăjitor. „Tunele” este primul roman dintr-o serie care îl are în centru pe personajul Will Burrows, un băiat de 14 ani care locuiește în Londra. El are puține lucruri în comun cu restul familiei sale, cu excepția pasiunii pentru săpături arheologice, pe care o împărtășește cu tatăl său. Când tatăl dispare brusc, într-un tunel necunoscut, Will decide să investigheze această dispariție împreună cu prietenul său Chester. În curând, cei doi se trezesc în adâncul pământului, unde descoperă un secret care i-ar putea costa chiar viața, se arată în descrierea volumului furnizată de editură. Drepturile pentru ecranizarea volumului „Tunele” au fost vândute pentru un milion de dolari, iar filmul va fi lansat în anul 2010. Autorii Roderick Gordon și Brian Williams trăiesc în Marea Britanie și amândoi au fost dintotdeauna fascinați de săpăturile arheologice și de ideea existenței unei lumi subpământene. Volumul al doilea al seriei va apărea în septembrie anul acesta la Corint Junior.