"Belferul" Petre Purcărea a devenit inculpat

Am citit și am recitit rechizitoriul DNA cu privire la „viesparul” de corupție din Inspectoratul Școlar Județean Brăila și nu-mi vine să cred (?!?) că profesorul Petre Purcărea a devenit INCULPAT pentru instigare la abuz în serviciu, complicitate la luare și dare de mită.Celebru în ISJ Constanța, Purcărea a fost printre primii „expulzați” de inspectorul general prof. dr. Răducu Popescu, imediat după Evaluarea Națională din 2013, când a fost numit președintele comisiei județene, într-un soi de parafrază a zicalei „lupul pus paznic la stână”… Deși ar fi trebuit să se întoarcă la catedra de istorie a Școlii nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, Purcărea se află în concediu fără plată, cu acordul părților, pentru al doilea an școlar, găsindu-și totuși alte preocupări… mai bănoase.Din 2011 semnalam faptul că exista suspiciunea că anumiți inspectori constănțeni se întâlnesc prin parcări pentru a lua șpagă, iar la momentul respectiv inspectorul Purcărea s-a declarat în „silenzio stampa” cu subsemnata.Dincolo, însă, de orice comentarii mi s-a părut „onest” să readuc în atenție o parte din scrisoarea de bun rămas a actualului inculpat Petre Purcărea, pe care a postat-o pe site-ul oficial al ISJ Constanța în vara lui 2013: „Gânduri pentru colegii mei la momentul expulzării din ISJ Constanța. Aș fi putut să-l întreb pe responsabilul instituției, laconic și franc «Ce rău v-am făcut?». Am renunțat, convins fiind că nu aș fi primit un răspuns sincer. M-am convins încă din decembrie 2012, când am solicitat prelungirea contractului de management educațional, că vor apărea fisuri în colaborarea noastră viitoare. Acest aspect a fost alimentat permanent de «oamenii de bine» din instituție, care nu au putut să treacă peste răutățile personale, alimentate din motive pe care le intuim. Trecând peste momentul care, cred sincer, că pe unii dintre voi, v-a îndurerat, pot să le spun acestora, în stilul personal de belfer, care mă caracterizează, parafrazând o personalitate istorică: «Să dea Dumnezeu, să-i meargă inspectoratului mai bine fără mine, decât cu mine!» (…)”.Personal, nu am avut și nu am absolut nimic cu cel care este profesorul Petre Purcărea, cum nu am avut nici cu soția acestuia, prof. Ioana Purcărea. Doar că nu am putut da uitării atitudinea sa arogant-disprețuitoare de „om imaculat” de câte ori ne întâlneam pe coridoarele instituției din str. Mihai Eminescu, pentru simplul motiv că am avut îndrăzneala să semnalez anumite fapte… ca în cele din urmă să se adeverească.