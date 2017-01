Bebeluşii chiar pot învăţa limba engleză

Bebelușii chiar pot învăța limba engleză

Sâmbătă, 2 octombrie, la centrul de educare Helen Doron Early English din Constanța a început un nou an de distracție în limba engleză. Noutatea absolută a acestui an școlar este cursul „Baby - Best Start - Și bebelușii învață engleză”, curs adresat copiilor cu vârste până la 2 ani, care au astfel ocazia de a învăța limba engleză așa cum își învață și limba maternă. „Metoda se bazează pe ascultare repetată și încurajare continuă. Metoda Helen Doron este distractivă, naturală și clădește încrederea în sine, aducând efecte de durată în dezvoltarea personalității copilului, efecte care se păstrează pe parcursul întregii vieți”, ne declara prof. Ștefania Filip, master francizor pe sud-estul României. Și, într-adevăr, am asistat la o lecție demonstrativă, ocazie cu care am înțeles că joaca poate lua loc foarte bine temelor. De altfel, Helen Doron Early English este o metodă unică, ușoară și naturală de învățare a limbii engleze pentru copii de la 3 luni la 14 ani.