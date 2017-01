Beatrice Rancea, victimă a scandalului din cultura constănţeană

Beatrice Rancea, victimă a scandalului din cultura constănțeană

Vizibil afectată de o despărțire în condiții nu tocmai amiabile, Beatrice Rancea, fostul director general al Teatrului de Stat Constanța, s-a întâlnit, ieri, pentru ultima dată cu presa constănțeană. Doar în calitatea pe care a avut-o timp de doi ani, pentru că probabil despre activitatea regizoarei Rancea vom mai scrie, având în vedere proiectele pe care le are în lucru. Pe 19 august 2005, când venea la conducerea teatrului constănțean, actuala demisionară își propunea multe proiecte îndrăznețe, pe care în mare parte le-a realizat, în ciuda proceselor și scandalurilor care tulbură cultura constănțeană de prea multă vreme. A reușit să monteze nouă spectacole, printre care „Îmblânzirea scorpiei", „Dulce amar", „Șatra", „Paparudele", cea de-a zecea premieră, realizată de americanul Goldon Edelstein – „Vrăjitoarele din Salem" bucurându-se de un real succes. Beatrice Rancea îi apreciază pe oamenii alături de care a lucrat la Constanța. Din păcate, au plecat la instituții din capitală foarte mulți actori tineri buni, iar regimul de colaboratori în realizarea de spectacole nu este varianta cea mai convenabilă financiar, în opinia regizoarei, ținând cont de cheltuielile pe care le presupune. Ea este de părere că sălile pline, faptul că au existat invitații, în continuare, la festivaluri importante denotă calitatea spectacolelor realizate la Constanța. „În momentul în care am venit, am declarat că voi sta atâta timp cât este nevoie de mine. Dar atunci când ți se spune că se dorește o altă direcție, nu cred că mai este cazul de comentarii. De 14 ani, teatrul constănțean nu a ieșit la vreun festival din țară. Faptul că noi am fost invitați cu producțiile noastre la cele mai importante festivaluri, spune foarte mult despre calitatea acestora. Am constatat că numeroase spectacole din București, în acest interval de un an și jumătate, nu au participat la festivaluri așa cum am mers noi. Sper ca aceste invitații care au fost sub direcția mea să fie onorate mai departe de teatru". Vorbind și despre proiectele actuale, a amintit că în luna octombrie a acestui an va monta „Visul unei nopți de vară" la teatrul din Alba Iulia, dar și alte spectacole la Teatrul Național de Operetă și Balet București sau la cel din Piatra Neamț. Cât despre actuala conducere a Teatrului de Stat Constanța, ea este formată din Sorin Militaru, director general adjunct artistic, Bogdan Caragea și Sorin Lucian Ionescu, director de imagine.