Bate vântul prin Universitatea "Ovidius". Jumătate din locurile scoase la admitere au rămas neocupate

Incompetenta

UOC are cea mai incompetenta conducere din 90 încoace, in 2012 si 2013 UOC a înregistrat cifre record la admitere, dar pe atunci rectorul mergea in caravane peste tot, actuali se plimba doar in străinătate fără a aduce niciun beneficiu universității. Cele 2 milioane de euro lăsate de Epure in cont se termina in curând si atunci sa te tii. UOC era in primele 10 universității din țara, acum nu e nici in ultimile 10....DEZASTRUL se va vedea in curând....si-au umplut buzunarele infractorii cu gulere albe