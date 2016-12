Bătălie pentru şefia UMC! Cine cu cine se luptă pentru funcţia de rector

Calendarul alegerilor stă să înceapă

Bătălie pentru șefia UMC! Cine cu cine se luptă pentru funcția de rector

Luna aceasta, Universitatea Maritimă din Constanța se pregătește de alegerea rectorului, primul mandat al prof. univ. dr. ing. Violeta Ciucur apropiindu-se de final, după ce, în martie 2012, era aleasă în locul prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, care a deținut funcția supremă timp de două mandate la rând.Conform calendarului alegerilor pentru structurile de conducere ale acestei in-stituții, votat la începutul lunii octombrie de Senatul UMC, depunerea candidaturilor pentru funcția de rector va avea loc în perioada 23-27 noiembrie, iar pe 9 decembrie, are loc primul tur. Al doilea tur al alegerilor pentru rector se desfășoară pe 10 decembrie, iar rezultatele vor fi validate în perioada 17-18 decembrie, urmând ca acestea să fie, apoi, confirmate de Minis-terul Educației și Cercetării Științifice.Întrebat, ieri, de ce s-au decis atât de devreme aceste alegeri, prorectorul Cornel Panait a declarat, pentru „Cuget Liber”, că au avut loc consultări și cu instituții universitare din țară care și-au stabilit calendarul în aceeași perioadă.„Pentru noi, important a fost să începem anul universitar cu directori de departamente numiți. Și ca dovadă că nu am greșit, spre exemplu, la Electronică, unul dintre departamentele noastre puternice, a fost ales un director bătăios, foarte apreciat și de studenți. Noi suntem în așteptarea unei decizii finale din partea ARACIS, după ce am parcurs evaluarea națională sub avizarea doamnei rector Violeta Ciucur. O dovadă a faptului că s-a descurcat foarte bine a fost și faptul că universitatea nu a primit prea multe recomandări, ceea ce este un semn îmbucurător”, a mai adăugat prof. Panait.Prof. Violeta Ciucur nu a confirmatȘi cu toate că predecesorul său Cornel Panait a afirmat că în discuțiile purtate cu prof. Violeta Ciucur ar fi înțeles că aceasta intenționează să candideze, ieri, rectorul UMC încă în funcție nu a confirmat. Aflată în comisia de licență, prof. Ciucur a transmis că „în această perioadă, se depun candidaturi pentru Senat și consiliile facultăților”.Și pentru că, în urmă cu patru ani, singurul contracandidat al prof. univ. dr. Violeta Ciucur a fost prof. univ. Gelu Bătrânca, am dorit să aflăm dacă acesta va mai candida și la proximele alegeri.Deocamdată, nu s-a decis, dar „în opinia mea, întregul învățământ de marină necesită schimbări structurale majore și, în situația în care voi considera că sunt destui studenți și cadre didactice care să sprijine un asemenea demers, voi candida”, a explicat universitarul.Din păcate, nu am putut afla dacă își menține intențiile prof. dr. Florin Iordănoaia, șef lucrări în cadrul Facultății de Navigație și Transport Naval, cel care, în luna februarie, și-a exprimat deschis intențiile de a candida la această funcție, susținând cu argumente planurile sale de schimbare ale Universității Maritime constănțene.În schimb, actualul președinte al Senatului UMC, prof. univ. dr. Nicolae Buzbuchi, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că și-ar dori ca actualul rector să candideze pentru un nou mandat, „chiar dacă legea le permite tuturor colegilor să-și depună candidatura și, cel mai probabil, gradul didactic va fi cel care va determina alegerea. Eu voi continua să o susțin pe doamna Ciucur, în cazul în care va candida, pentru că a avut rezultate frumoase, a abordat cum trebuie situațiile și a rămas în continuare un bun coleg, funcția nedeteriorând relațiile”, a mai ținut să precizeze prof. Buzbuchi.