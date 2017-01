Bătălia pentru Universitatea „Ovidius“a început

Vineri seară, la ora 21, s-au închis urnele Universității „Ovidius” care au adunat opțiunea de vot a circa 700 de electori, cadre didactice și studenți, privind alegerea Senatului. De-a lungul întregii zile s-au perindat prin cantina universitară din b-dul Mamaia sute de votanți care au zăbovit minute bune în cabinele de vot, unii cu nădejdea de mai bine, alții fără prea mari așteptări.Bătălia pentru un fotoliu în Senatul universitar a fost acerbă, fiind doi candidați pe un loc, iar prezența la urne destul de ridicată, peste 70% se înregistra vineri după-amiază. Despre cum s-a desfășurat scrutinul, dacă au fost sau nu proble-me, transparența a fost zero. Juristul Universității „Ovidius”, Loredana Dan, și președinte al Biroului Electoral Central (BEC) a refuzat orice comentariu în legătură cu desfășurarea procesului de votare, îndreptându-ne spre rector. Ne-am încercat norocul la prof. Cornel Amariei, decanul Facultă-ții de medicină dentară și membru în același BEC, dar și el a refuzat să calce pe… BEC, și anume să ne ofere informații: „Luați legătură cu domnul rector. Este singurul care vă poate oferi informațiile pe care le doriți. De ce să-l supăr eu acum, când mai sunt câteva zile” (se referea la finalul de mandat al prof. Victor Ciupină - n.r.). Dacă s-a pasat „anatema” în curtea rectorului o să fie cam greu să co-municăm cu dânsul, pentru că, zi-lele acestea, se află la Innsbruck (Austria) la o întâlnire pe proble-me de fizică și se pare că se va întoarce taman în ziua alegerii președintelui Senatului, pe 20 februarie.Revenind la alegeri, trebuie spus că cei mai mulți profesori cu care am discutat s-au arătat oarecum indignați de modul cum li s-a impus să aleagă membrii Senatului pe baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011. Un procedeu greoi, spre deosebire de alegerile anterioare, din anul 2008, desfășurate la nivelul fiecărei facultăți. „Una e să-ți desemnezi reprezentantul facultății tale în Senat și alta este să pui ștampila aiurea, pe nume pe care nici nu le iden-tifici cu persoana pe care o votezi”, declara, mai în glumă, mai în se-rios, un universitar cu ștate vechi.„Trebuia să existe o descărcare de gestiune“Profesor de comunicare Ana Maria Munteanu consideră că ar fi fost oportun un bilanț de man-dat, pentru ca actualii candidați să se poată raporta la o anume situație. „Era firesc chiar și pentru a avea o transparență asupra aspectelor economice. Poate că era important ca vechea conducere să se descarce cumva, pentru că dacă trecem spre o instituție condusă antreprenorial, așa cum se conturează cel puțin unul dintre programe, ca de altfel și celelalte, trebuie să existe ca-ntr-o întreprindere o descărcare de genul am realizat asta, am reușit, ne-am propus și așa mai departe. Pentru mine a fost un moment foarte important, în care am înțeles mai bine, a fost un moment propice pentru cei care doreau să cunoască mai multe despre propria lor universitate”.Legat de campania susținută de cei patru candidați, același interlocutor afirmă că s-a trecut în mod abrupt de la un mod colegial de a construi universitatea la un mod foarte competitiv. „Cel care și-a expus imaginea și mai ales programul și ideile pe mai multe platforme sigur că a fost avantajat în această cursă. Dar să nu uităm că aici este vorba de o fractură între cultura organizațională specifică universității și o cultură organizațională specifică pieței. Este foarte greu de spus în momentul acesta dacă cel care este cel mai bine expus sau unul care a mers academic de la o treaptă la alta, validându-se prin treptele pe care le-a câștigat, va fi viitorul rector la «Ovidius»”, ne-a declarat Ana Maria Munteanu. Să sperăm că în acest week-end vom afla cine sunt membrii nou-lui Senat al Universității „Ovidius”.