Doi elevi pe un loc

Bătălia pentru un loc la clasa a V-a. Care sunt cele mai căutate licee

De la un an la altul crește numărul elevilor care părăsesc școlile din municipiul Constanța după absolvirea clasei a IV-a și doresc să urmeze gimnaziul într-un liceu, oferta fiind una nu tocmai generoasă.Spre exemplu, pentru anul școlar viitor, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Traian” și Liceul Teoretic „Ovidius” oferă fiecare câte trei clase de-a V-a, a câte 25 de copii.Săptămâna aceasta, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și la Liceul Teoretic „Ovidius” sunt așteptați să-și depună dosarele elevii constănțeni care doresc să urmeze gimnaziul în aceste instituții, în timp ce la Liceul Teoretic „Traian” înscrierile au avut loc deja în intervalul 5-30 mai.„Noi am respectat aceeași perioadă ca și în anii trecuți și pot să vă spun că avem înscriși 154 de elevi pentru cele 75 de locuri puse la dispoziție”, ne declara, ieri, prof. Constantin Caracoti, directorul Liceului „Traian”.De ce părăsesc școlile gimnazialeÎntrebat de ce s-a ajuns la un asemenea „exod” de elevi, prof. dr. Răducu Popescu, inspector general, a declarat pentru „Cuget Liber” că a studiat fenomenul și a constatat că în majoritatea cazurilor părinții aleg această alternativă pentru a păstra în continuare programul… matinal, știut fiind faptul că gimnaziile din licee au cursurile prevăzute doar dimineața. „Este posibil să mai existe și școli unde profesorii de gimnaziu să nu se ridice la nivelul așteptărilor părinților și la calitatea actului educațional pe care și-l doresc pentru copiii lor. Dar statistic vorbind, am descoperit că nici colegii lor din școlile de unde au plecat nu s-au lăsat mai prejos și au terminat clasa a VIII-a foarte bine”, a mai adăugat inspectorul general.Din păcate, prof. Constantin Caracoti ne declara, într-un interviu, regretul că din cauza ștachetei ridicate cu care lucrează profesorii din gimnaziile liceelor, nu mulți rămân după Evaluarea Națională. „În 2012, din 50 de elevi ne-au rămas doar nouă, iar anul trecut, tot din 50 de elevi ne-au rămas 15 în clasa a IX-a, ultima medie de intrare fiind 9,56. Există, însă, premisele ca din anul 2019 la admiterea în liceu să conteze doar Evaluarea Națională”, a mai adăugat prof. Caracoti.În atenția părinților!Deoarece numărul candidaților depășește cu mult numărul locurilor disponibile, toate cele trei unități de învățământ: „Mircea”, „Ovidius” și „Traian” vor organiza, sâmbătă, 21 iunie, testări scrise. Examenul scris se va susține la matematică, cu durata de o oră, programat de la ora 9, care va cuprinde patru subiecte propuse de profesorii fiecărei unități de învățământ. După un mic „respiro”, elevii vor susține un interviu la limba modernă 1 studiată în școlile din care provin în fața unor comisii formate din profesorii liceului.Spre exemplu, la Liceul Teoretic „Traian”, existând șase profesori de limba engleză, se vor forma trei comisii pentru a nu îi ține prea mult în stres pe micuții candidați.Clase de-a V-a și în alte liceeTot în urma unei testări, scris și oral la limba engleză, vor fi admiși și „absolvenții” de-a IV-a care se înscriu la cele două clase de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” și la clasa de la Liceul Teoretic „George Călinescu”. Elevi în clasa a V-a va primi și Liceul Decebal, însă aici nu se va organiza nicio testare.La Colegiul de Arte „Regina Maria”, locurile pentru cele patru clase vocaționale - două de arte plastice, una de coregrafie, una de muzică - au fost disputate din luna mai.„Ca niciodată, au mai rămas 13 locuri la clasa a V-a specializarea arte plastice și opt locuri la specializarea coregrafie, pentru care se va susține testare în perioada 1-10 septembrie”, a completat prof. Gevat Nejdet, directorul colegiului.Părinții trebuie să mai știe că dosarele pe care le depun săptămâna aceasta trebuie să cuprindă o cerere de înscriere tip, completată la secretariatul liceului pentru care au optat, carnetul de note cu situația școlară încheiată, certificatul de naștere al elevului, dar și cartea de identitate a unuia dintre părinți, toate în copie anexată.