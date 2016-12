Bătălia pentru UMC/Cine sunt candidaţii la fotoliul de rector

3

Draga Ana

Draga Ana, Nu imi amintesc de un asemenea moment. Totdeauna am avut grija ca nota de la un anumit examen sa fie peste orice alt tip de interventie. De altfel eu nu dau niciodata note studentilor mei. Intotdeauna dau numai teste ce sunt corectate de studenti sub supravegherea mea. In masura in care totusi crezi ca ai fost nedreptatita te rog da-mi detalii pe adresa balutlucian@gmail.com. Marturisesc ca este pentru prima data in ultimii 31 de ani cand primesc un asemenea repros. Cu ajutorul tau pot indrepta eventuale greseli.