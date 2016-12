Bătălia pentru şefia ISJ Constanţa a ajuns la final! IATĂ CINE ESTE NOUL INSPECTOR GENERAL

4

felicitari

Felicitari ! Ramane ca in continuare sa pastrati standardele impuse in ultimii 3 ani de Generalul Popescu si veti avea toata recunostinta noastra, a profesorilor cinstiti . Nu luati in seama rautatile celor "mici" ( caractere "mici"). Noi ceilalti , suntem mult mai multi! Dar cred ca ati invatat ceva de la Popescu in acesti ani. Nu aplecati urechea la cei ce va vor raul, la cei ce va sfatuiesc sa incalcati legea ( de parca ar merge ei la inchisoare in locul dumneavoastra , daca ar fi cazul). Nu va implicati in viata politica! Faceti doar politica educatiei! Si aprofundati, un pic mai mult, psihologia si lucrul cu oamenii...veti avea doar de castigat!Este usor. Sunteti o femeie f inteligenta! Trebuie doar sa va doriti si sa acceptati ca trebuie sa faceti asta! Felicitari!