Probă de foc pentru profesorii constănțeni

Bătaie mare pe catedrele de limba română

Astăzi, începând cu ora 10, în cinci centre de concurs constituite la nivel județean, sunt așteptați să se prezinte 1.043 de profesori care vor susține proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice și catedrelor vacante rezervate.Cele cinci centre sunt la Liceul Teoretic „G. Călinescu”, unde vor susține proba 272 de candidați, Liceul Teoretic „Ovidius” - 176 candidați, Liceul cu Program Sportiv „N. Rotaru” - 297 candidați, Școala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand” - 232 candidați și Liceul Tehnologic „I.N. Roman” - 66 candidați.Sunt așteptați să participe 1.043 de candidați care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la inspecțiile speciale sau la probele practice desfășurate în perioada 26 mai-27 iunie.Pe specializări, cei mai mulți candidați s-au înscris pentru educatoa-re - 129 (166 posturi, din care 27 titularizabile), învățători - 103 (215 posturi, din care titularizabile 31), Limba română - 112 (47 de posturi, din care opt titularizabile), Matematică - 79 (52 de posturi, din care 10 titularizabile), Limba engleză - 76 (92 de posturi, nouă titularizabile), Psihopedagogie specială - 65 (30 de posturi), Educație fizică - 52 (58 de posturi, două titularizabile), Geografie - 50 (43 de posturi cu unul titularizabil), Istorie - 50 (20 posturi), Religie - 39 (59 posturi).Dintre candidații participanți la concurs, 34 au gradul didactic I, 92 - grad didactic II, 285 - grad didactic Definitivat și 645 sunt debutanți. Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice sau catedrelor vacante ori rezervate în învățământ din acest an, au fost publicate 1.539 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare, respectiv 705 în mediul urban și 834 în mediul rural.„Din totalul acestor posturi, avem câteva alocate pentru titulari, cadre didactice cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Este vorba de 150 de posturi, din care 90 în rural și 60 în urban, din care 31 chiar în municipiul Constanța”, a declarat prof. Irinela Nicolae, inspector general adjunct.„Avem 145 de candidați care au obținut note valabile la examenul din 2012 și alți 302 cu note valabile de anul trecut. Ne bucurăm să avem și 98 de absolvenți pe care îi așteptăm la concurs cu un suflu nou în sistemul educațional constănțean. La polul opus, din cei 1.056 de candidați, avem patru cu o vechime mai mare de 30 de ani”, a mai adăugat același inspector adjunct.Titular - cu nota 7, suplinitor - cu nota 5Concursul pentru ocuparea posturilor didactice constă în susținerea unei probe practice sau inspecție specială la clasă și o probă scrisă în specialitatea postului didactic. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare, iar cea obținută la proba practică în profilul postului sau la inspecția specială la clasă are o pondere de 25% din media de repartizare.Pentru susținerea probei scrise, candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8 și cel mai târziu la ora 9. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore. Subiectele și baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare.Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 25 iulie, contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța în perioada 25-26 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 30 iulie.Candidații trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la proba practică ori inspecția specială la clasă în profilul postului pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare) și minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică ori inspecția specială în profilul postului pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire).