BĂTAIE DE JOC PE SĂNĂTATEA COPIILOR NOŞTRI / Bani risipiţi pe lapte amar şi cornuri "beton"

Un program național transformat în circ general

BĂTAIE DE JOC PE SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI / Bani risipiți pe lapte amar și cornuri "beton"

Cel mai longeviv program guvernamental românesc, lansat în anul 2002, când prim ministru era Adrian Năstase, a devenit o adevărată teroare pentru directorii și administratorii școlilor constănțene.„Cornul și Laptele”, parte a Planului național Anti-sărăcie și a promovării incluziunii sociale, este în prezent un program cu impact bugetar anual semnificativ de circa 435 de milioane de lei, aproximativ 100 de milioane de euro, care beneficiază atât de finanțare guvernamentală importantă, cât și europeană.Programul se adresa inițial doar elevilor din clasele I-IV din învățământul de stat, fiind extins ulterior și la nivelul elevilor din ciclul gimnazial, iar începând cu anul 2009 se aplică și sistemului privat de învățământ. Din punct de vedere al valorii decontate, inițial au fost 0,7 lei (2002) suma fiind actualizată în 2004 (0,9 lei), 2005 (0,97 lei), 2006 (1,04 lei), ultima actualizare datând din 2008 (1,17 lei).„Ne-am îngropat în hârtii și justificări!“ După cum am aflat, recent, un grup de administratori de școli din municipiul Constanța s-au adresat Consiliului Jude-țean Constanța cu rugămintea de a găsi o soluție în legătură cu birocratizarea exce-sivă a Programului „Cornul și laptele”.„Ne-a adus la exasperare administrarea acestor produse de care majoritatea copiilor din oraș își bat joc efectiv. Să veniți să îi vedeți cum aruncă unii în alții cu cornurile sau cu laptele și ce mizerie lasă în urmă prin clase. Ca să nu mai spun câte controale avem de la DSP sau DSV, câte condiții trebuie să îndeplinim, câte formalități cu elevii absenți de pe o zi pe alta, câte ra-poarte pentru că nu primim mereu aceleași produse. Ba iaurt natural, ba iaurt Milli, ba lapte UHT, ba lapte pasteurizat. Ne-am îngropat în hârtii și justificări, iar copiii își bat joc de produse! Ca să nu mai spun că au venit părinții să ne reproșeze că le ținem noi să se învechească și am distribuit lapte amar sau cornuri încremenite de… vreme”, ne-a declarat, foarte revoltat, administratorul unei școli, care a refuzat să-și decline identitatea de teama celor de la firma care distribuie produsele (?!?).„S-a transformat într-un circ general!“ La Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”, părinților le-a fost supusă atenției o alternativă la programul „Cornul și Laptele”, mai ales că, din cei 1.200 de elevi câți numără școala, doar vreo 50 se bucură cu adevărat de acest program.„A existat o perioadă în care donam produsele rămase la o cantină socială din Cumpăna. Dar, pentru că nu mai avem voie, le strângem și le păzim să nu ne trezim cu carcalaci în școală. Aș dori să fac de-mersuri pentru a se găsi alternative la acest program național și să fie îndreptat către copiii care au nevoie cu adevărat. Știu că sunt în mediul rural elevi care merg special pentru corn și lapte și atunci de ce să nu îi ajutăm pe ei?”, a declarat prof. Nicoleta Bercaru, directorul Școlii nr. 39.De aceeași părere este și directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Ro-taru”. „Chiar nu știu dacă se justifică sumele cheltuite. Ar trebui transformate în burse folosite mai eficient de familii. Cât lapte crud poți să-i dai unui copil să mănânce zi de zi? La un moment dat, se satură și încep să se bată cu el prin clase. Și-apoi, când vine iaurtul, cu ce să-l mă-nânce, că nu au lingurițe? Mai bine le-ar da un corn din acela cu finetti, că am văzut că e 1 leu și sigur pe acela l-ar mânca”, a spus prof. Andrei Szemerjai.Și directorul Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica” este de părere că ar trebui înlocuit laptele sau iaurtul cu un fruct. „Ne rămâne așa de mult, că am preferat să îl ducem la orfelinate și la azilul de bătrâni. Stăm cu frică în permanență să nu pățească ceva copiii și nu din cauza noastră. În școală nu se alterează, dar depinde foarte mult cum vin, de unde vin. Din efectivul nostru de 1.275 de elevi, dacă îl mănâncă 25-30%”, adaugăNu o dată am văzut ieșind pe porțile școlilor unii copii cu baxuri întregi de lapte sau cu pungi cu cornuri și ne-am bucurat gândindu-ne că vor ajunge unde trebuie. Dar scopul acestui program național a fost cu totul altul, așa încât ar trebui regândit „meniul” sau chiar poate „destinatarul”.Așteptăm pe site-ul cugetliber.ro ideile dvs. legate de o administrare eficientă a acestor produse.