Bătaie cruntă între două eleve din Constanţa! Anchetă şi măsuri drastice

1

dupa cum vedeti,

nu e vorba doar de violenta conjugala... societatea a devenit maia gresiva, in ansamblul ei. Iar fetele sunt invatate sa se bata, in loc sa rezolve problemele pe cale amiabila. Oare ce efect ar avea intr-o casnicie, o femeie care sare la bataie la sot? Pe urma condamnam sotii, ca-s agresivi... In conditiile in car etinerii nu mai citesc (vedeti articolul cu situatia librariilor), nu cumva filmele si reclamele tv, ca si emisiunile de varietati sunt prea vulgare si incita la nuditate, sexualitate si violenta? Mai meditati!