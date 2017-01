Bătaia de joc din educaţie continuă. Foştii directori constănţeni se simt jigniţi

Bătaia de joc din educație continuă. Foștii directori constănțeni se simt jigniți

Cu toate că în calendarul desfășurării concursului pentru funcția de director și director adjunct erau prevăzute termene clare de respectat, există în România unități de învățământ în care nici până la data de 6 ianuarie 2017 nu s-au dat decizii de numire a înlocuitorilor, motiv pentru noul ministru al Educației să facă o… "restaurație".Inspectoratul Școlar Județean Constanța s-a numărat printre "fruntașele" care au raportat respectarea calendarului, neștiind, probabil, că actualul ministru al Educației, Pavel Năstase, va fi atât de îngăduitor și va permite foștilor directori care nu au luat concursul să rămână pe funcții. Și asta în ciuda prevederilor metodologice anterioare, care spuneau clar că fostul director care a picat concursul sau nu s-a înscris nu mai are ce căuta la conducere.Primul ordin al lui Pavel Năstase a stârnit un val de revoltă în rândul foștilor directori constănțeni."Cei care au respectat legea nu vor mai rămâne directori, iar cei care nu au respectat legea rămân în continuare directori? De ce nu se invalidează deciziile de numire ca să aibă toți dreptul conform acestei noi adrese semnate de ministru? Nu faceți discriminări! Ori este lege pentru toată lumea, ori pentru nimeni!", afirma prof. Anghelina Tîrnă, fost director al Colegiului Agricol Poarta Albă.Prof. Gina Adam, fost director al Grădiniței cu program prelungit nr. 36 "Steluțele Mării" din Constanța, susține altceva."Eu nu pot să înțeleg ce v-au făcut acei directori care nu au luat concursul din cauza unor hârtii (care oricum există la dosar... dar din cauza stresului maxim la care am fost supuși s-au făcut și încurcături). Ce-ați avut cu ei să nu-i lăsați până la sfârșitul anului școlar, după care nu mai puteau să dețină funcția, decât prin concurs? Ce-ați gândit oare? Un director nou, în mijlocul anului școlar, știți ce înseamnă? Numai până se dumirește cu «ce se mănâncă» funcția, trece timpul. Problemele vin avalanșă peste el, cum să facă el mai bine lucrurile, față de cel care deja știa ce are de făcut în fiecare săptămână, lună etc. Nu am avut contracandidat, consiliul profesoral nu-și dorește un alt director și, totuși, prin metodologia aberantă, ați forțat consiliile profesorale să aleagă acolo... pe cineva, oricare numai pe fostul director, NU! Nu regret niciun pic că din cauza unei metodologii prost concepute și gândite am picat la CV, dar regret că pe nimeni nu a interesat ce am făcut eu pentru unitatea respectivă, câtă muncă voluntară și cât suflet am pus ca să ajungă unitatea de învățământ în topul celor mai bune din oraș!", conchide prof. Adam.Această explicație vine de la Mirabela Amarandei, purtătorul de cuvânt al fostului ministru Mircea Dumitru:"Nici bine nu s-a uscat cerneala pe deciziile de numire, că a început să curgă lapte și miere... întru mediocritate și slava partidului. Se vorbește de restaurație. Să fie primit! Dar pentru cine? Vreau să explic pe scurt care au fost argumentele pentru care acel articol (n.r. - interdicția pentru foștii directori) a fost integrat în metodologia de concurs. Restricția privind numirile prin delegare a fost introdusă, pentru prima dată, la concursurile pentru inspectorii școlari din 2016, preluată apoi și în regulamentul concursului pentru directori. Să presupunem că sunt director de școală și vreau să îmi continui activitatea ca manager. În cazul acesta, e clar că trebuie să particip la concurs, să mă pregătesc și să dovedesc că sunt bun acolo. Asta, chiar dacă până acum am fost numit printr-o decizie care poate fi, până la urmă, și arbitrară. Un concurs îmi validează competențele. Ce fel de directori ar putea fi aceia care au intrat în funcții, iată, pe ușa din dos? Aceia cărora oamenii de partid le-au spus, pe la colțuri, să nu se înscrie la concurs, pentru că «vor veni ai noștri». Aceia pentru care unii inspectori generali au încălcat metodologia de concurs, trăgând de timp până «vin ai noștri» (De cazul de la București am fost sesizați, iar ministrul Mircea Dumitru a semnat, în 29 decembrie, un ordin pentru cercetare disciplinară a inspectorului general de București. Restaurație și acolo?). Ce fel de directori de școală, profesori, până la urmă, sunt aceia pentru care regulile nu sunt reguli? Ce îi vor învăța ei pe copii? Că se poate și așa? «...până vin ai noștri»?".v v vReinstalat la Ministerul Educației, în calitate de secretar de stat, prof. Liviu Marian Pop a explicat că au rămas nesoluționate 358 de numiri pe posturi de director și alte 308 de directori adjuncți, ordinul fiind emis fix pentru acestea.Dar de ce atât de multe? De ce acolo nu s-a putut și în restul țării toată lumea a respectat calendarul? Sunt întrebări retorice, care nu așteaptă niciun răspuns, pentru că se cunoaște…