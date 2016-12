"Bărbierul din Sevilla" - o nouă premieră de succes

2

Premiera

Ormenisan are calitati actoricesti =zero. Pe el trebuie sa il ajute regizorul.Schuller a jucat cu verigheta pe deget ?! Madalina prea frumoasa si ea si vocea. Ochesel din ce in ce mai bun.Domnul Ignat, ca altfel nu mai pot sa ii spun, incepe exceptional si voce si prezenta scenica ar fi avut nevoie de un final actoricesc mai bun.Nu cred ca Figaro trebuie sa stea cu pieptenele in mana printre zulufii Rosinei. Daca era chirurg ce ar fi facut ?Gigi Stanciu ca intotdeauna discret dar exceptional.Orchestra minunata desi canta in fosa aia mizerabila unde pute si e foarte cald.Public mult "bun" de calitate . Printre ei si purtatorul de cuvant al primariei in slapi. Constanta are opera. OPERA din Constanta are viitor.