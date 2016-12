Baletul pe gheaţă s-a reprogramat pe 21 februarie

Baletul pe gheață s-a reprogramat pe 21 februarie

Constănțenii vor putea admira pentru prima oară spectacolul de balet „Lacul Lebedelor pe gheață” la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, luna viitoare, pe data de 21 februarie, de la ora 20.83 de dansatori ai baletului The Imperial Ice Stars vor povesti publicului frumoasa poveste a prințesei ruse trans-formate de un vrăjitor rău în lebădă.Celebrii patinatori sunt la prima vizită în țara noastră, unde vor susține două spectacole: pe 20 februarie la Bucu-rești și pe 21 februarie la Con-stanța.Dacă în trecut fascinanta poveste din „Lacul Lebedelor” era redată de balerini, în ultimii ani compania The Imperial Ice Stars a reușit să strângă cei mai mari patinatori ai lumii și să transforme o veche legendă rusească într-o poveste contemporană, prin coregrafie, costume și jocuri de lumini incredibile.Pe lângă muzica ce transpune publicul într-un tărâm de vis, salturile și acrobațiile marilor campioni îi țin pe spectatori cu răsuflarea tăiată până ce ultimul acord se pierde lin sub faldurile grele ale cortinei ce anunță finalul fascinantei povești.Prețul biletelor este de 150 lei, 200 lei și 250 lei, iar spectatorii care au achiziționat bilete pentru data de 6 februarie pot sta liniștiți că sunt valabile pentru 21 februarie.