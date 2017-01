Cronică de spectator

Baletul "Crăiasa Zăpezii", o poveste de foarte mare relaxare pe caniculă

A fost odată ca niciodată (și va fi de-a pururi) o renumită companie „Oleg Danovski“ la malul mării care a creat o „Crăiasă a Zăpezii“ ce va rămâne veșnic în sufletele spectatorilor care au ales să petreacă seara de sâmbătă, 25 iunie, în compania muzicii bune și a baletului.Timp de două ore, am fost purtați prin șapte povești iscusit narate în... poante de maestrul Horațiu Cherecheș, care a dat încă o dată măsura valorii sale nu numai ca balerin, dar și în calitate de regizor, coregraf și aranjor muzical.Am asistat la un alt gen de spectacol de balet, care a crescut în intensitate cu fiecare tablou și care a pus în valoare fiecare balerin al acestei companii, eleganței și grației interpretării adăugându-i-se siguranța mișcărilor. Dar și un decor de poveste și costume pe măsură, scenografa Natalia Kornilova dovedindu-se și de această dată cea mai bună alegere pentru teatrul constănțean.Clasica poveste a lui Hans Andersen a căpătat cu totul alte valențe, frumoșii Irina Ganea și Adrian Mihaiu întruchipându-i pe Gretchen și Karl în linii de-a dreptul acrobatice, care au fost răsplătite cu ropote de aplauze încă din timpul spectacolului.De altfel, din primul tablou, regizorul Cherecheș a adus magia în fața publicului, Francesco de Benedicts (Vrăjitorul) și cei șase ucenici ai săi meșteșugind scamatorii ce au dat o altă savoare primului act. A urmat o adevărată desfășurare de forțe, rând pe rând, pe scena devenită uneori parcă neîncăpătoare, balerinii companiei etalându-și talentul prin intermediul personajelor care le-au fost atribuite.La finalul celor două ore de spectacol de calitate, publicul constănțean a răsplătit cu flori, aplauze îndelungi și ovații la scenă deschisă munca acestui minunat corp de balet, iar regizorul și-a răcorit discipolii în jeturi de șampanie.v v vCu doar câteva ore înainte de premieră, maestrul Horațiu Cherecheș mărturisea că i-a fost foarte greu să pună în scenă acest spectacol. „Nu are nicio legătură cu lucrarea anterioară. A trebuit să lucrez singur da copo al fine, inclusiv libretul. La «Romeo și Julieta» a fost simplu; aveam libretul făcut de Prokofiev și coregraful cu care a colaborat. Aici a trebuit să aleg eu muzica, eu să creez libretul și, evident, scenariul. Spre deosebire de teatru, la balet avem un scenariu pe muzică. Așa că a trebuit să tai muzică, să realizez colajul muzical potrivit fiecărui personaj. Am păstrat întrutotul succesiunea poveștilor lui Andersen, ceea ce până acum nu a fost. Dar de așa manieră încât întreaga lume care îl va vedea să înțeleagă povestea de la început până la sfârșit”, afirma același celebru balerin constănțean, adăugând că și-ar fi dorit să ofere această premieră de Ziua Copilului, pe 1 Iunie, dar, din cauza decorurilor și costumelor, într-adevăr fastuoase, nu s-a putut.