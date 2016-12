Balerinii constănţeni au dat definiţia frumuseţii, în paşi de dans

Balerinii constănțeni au dat definiția frumuseții, în pași de dans

„Fiecare moment are logica, consistența, culoarea, nebunia și vibrația sa. Fiecare dans are geometria sau poate chiar astronomia sa”. Un fapt constatat de coregraful Gigi Căciuleanu și demonstrat de balerinii Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, în cadrul unei gale care a avut loc sâmbătă seară. Un eveniment din seria celor care nu se uită prea ușor, cu atât mai mult cu cât a reunit repere ale baletului constănțean: Aliss și Cristi Tarcea, Monica și Horațiu Cherecheș, Felicia Șerbănescu. Momentul „In my own world”, pe muzica lui Dido, susținut de Aliss și Cristi Tarcea cu o scriitură corporală bine coordonată, intensă și plină de senzualitate, a fost cu totul copleșitor, așa cum se întâmplă atunci când talentul ajunge la plenitudine. O surpriză extrem de plăcută pentru public a fost Felicia Șerbănescu, pe care am putut-o revedea pe scena constănțeană cu un moment de balet contemporan în coregrafia lui Gigi Căciuleanu. În pașii reputatei soliste, „Requiem”-ul verdian a devenit muzica trupului, a suferinței și a dragostei. „Felicia Șerbănescu reprezintă un exemplu rar de balerină cu antrenament solid clasic, dar care s-a adaptat foarte ușor la stilul contemporan. Este un fenomen în a aborda orice gen. Întot-deauna, Oleg Danovski a pus bază pe ea, a avut-o în vedere ca pe una dintre balerinele de siguranță”, ne-a spus Nicolae Spirescu, fostul consultant artistic al Companiei de Balet din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Monica și Horațiu Cherecheș, un cuplu iubit și apreciat, reușesc, de fiecare dată, să dea o nouă dimensiune grației și să bucure publicul cu apariția lor. „Monica Cherecheș, alături de Horațiu Cherecheș și Cristi Tarcea reprezintă bulgărele de aur al trupei. Iar Aliss Tarcea reprezintă muzicalitatea, este o balerină de o perfecțiune muzicală”, a precizat Nicolae Spirescu. Un nou nume cu care Teatrul „Oleg Danovski” se poate lăuda este Ovidiu Chițanu, fost balerin al Operei Naționale Române. La Gala de sâmbătă a dansat, alături de Amalia Mândruțiu, pe adagio și coda din „Arlechinada”, dar și singur, pe un colaj muzical intitulat „Agon”, în coregrafia lui Horațiu Cherecheș. „«Agon» înseamnă competiție în limba greacă. A fost o competiție cu mine însumi”, ne-a mărturisit artistul, după spectacol. Ovidiu Chițanu poate fi urmărit și joi, 29 aprilie, în spectacolul „Peer Gynt”. La Gala de balet i-am mai putut vedea pe Rie Aoyagi, Laima Costa, Sergiu Dan, Gloria Barbu, Liliana Tăbuș, Ana Maria Badea, Andrada Dedu, Cecilia Ursul, Delia Luca, Dan Dumbravă, Irina Ganea Mihaiu, Adrian Mihaiu, Oana Dincă, precum și pe balerinii Ansamblului de Balet. Îi vom putea revedea și pe 8 mai, când va avea loc o nouă Gală de balet la Teatrul „Oleg Danovski”. *** Regia: Elisabeth Pândichi Lux Asistenți coregrafie: Tatiana Panaiotidi și Mihail Motovilov Moderator: Mariana Frățilă