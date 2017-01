Balcicul - descoperire românească

1

Sa va fac io capu’ mare, daca voi sunteti atat de…kulturnice(platite de Spondilimanu&Sifiliticu)

Am fost la Balcic, fost sat de Gagautzi si Tzigani-Turci din Misia de Jos(“Dobrogea”) – Moesia Inferior in latina, vechi tinut colonizat de stramosii mei -, dupa ce am vizitat CATUNUL din Cadrilater al strabunicii mele, Flavia Chilianu, nascuta Stanica; catun numit Giiorman, actualmente Proles. Am filmat tot ce poate fi filmat – plaja imbietoare, domeniul “regal” si constructia din imagine, cuibusorul de nebunii al “reginei” Maria. Balcicul este un colt pamantean DEOSEBIT! Clima, vegetatia si ambianta sunt TOTAL diferite de realitatea ambientala a regiunii – Balcicul este o Gura de Rai Romaneasca! Sunt specii vegetale UNICE. Animale unice, fara corespondent in regiune. Domeniul “regal” este amenajat in jurul uni rau ATIPIC – asta imi amintesc din descrierea facuta de ghid -, rau ce a fost captat si transformat intr’o retea de canale-izvoare-derele pe care TREBUIE sa le vedeti, pentru a intelege ce scriu. Oameni Buni! Reteaua aceea de canale PAVATE, intinsa pe cateva mii de metri patrati, trebuie vazuta pentru a putea fi inteleasa. Este FEERIC! LINISTITOR, pe domeniul “regal” al nimfomanei Lisandra ot Edinburgh, nepoata…Irlandezei Viktoria, “regina tutulor” Englishit-ilor. Prima imagine vazuta in Balcic, a fost cea a plajei si cheului asemanator celor de pe plaja Trei Papuci. A doua imagine, a fost cea a cuibului de nebunii al Lisandrei(“Maria”) ot Edinburgh, constructia din imagine. Io si Hristo, kamaradul meu Bulgar-Gagautz-Aroman(Oh, boy, what a mixture…), cand am vazut minaretul atasat constructiei, am ramas ca la dentisul ce Ie’a reparat, fara suces, de curand, CANINII lu’ Pouleanu Doina si Poulika Todor, autoareIELELE “articolului” de fata. Binenteles, ne’am intrebat – SI AM INTREBAT -, ce vra’s’zica’asta! Dupa ce am vizitat cuibusorul de nebunii al Lisandrei, am inteles ca “regii” viitoarei Rromarlanii, au fost atat de “atasati” de servantii lor musulmani, ca nu au putut…trai fara sa ridice minarete – lucru ce nu ma deranjeaza pe mine – m’am nascut intr’un…mini-minaret din Tasaul, catunul meu iubit din Misia. Vizitand muzeul, am fost profund impresionat de atitudinea ghidei-muzeografe, o Bulgaroaica senzuala ce s’a…udat toata cand am pus io ochii mei de vultur Valah ‘pa ia’. ‘Well’, tragicomedia a fosta ca si io m’am…udat la fel de repde, si am fost respins de…rapitoare – continuand povestea, sa va spun ca muzeografa era SINCERA cand vorbea, in bulgareste, despre Kralitza Maria – asa o ‘venereaza’ fratii Bulgari. Un alt obiectiv al vizitei mele in Balcic, a fost frumoasa, cocheta, micutza capela despre care SE SPUNE ca ar adaposti “inima” Lisandrei ot Edinburgh. Bulgaroaica prezenta in capela, intelegand ca io sunt Frumos Valah(nu…Rromarlan, sugubetilor!), ne’a aratat caseta GOALA si explicat ca INIMA Lisandrei a fost luata din caseta, candva prin 1939, de catre…fi’su, Nikklai Karaiman(“Carol I”), si marturisit(iertati’ma, da’ io nu pot sa reprod) ce’a facut “fiul” zsidanizat, cu inima mamei sale! Citind si acest “articol”, am inteles ca Pouleanu D. si Poulika T. incearca sa’i culturalizeze pe kustendilimani. Da’ ele edulcoreaza! Din AUZITE! Din citite! Sunt convins ca Poulica si Pouleanu n’au fost la Balcic, asa cum io am fost si la Ipotesti, unde am filmat totu’ – si va spun sincer, voua, constantenilor adevarati, ca mergand pe poteca pavata, prin crang, printre fagii pitici, prima IMAGINE ce te izbeste, precum scrisul Luceafarului, e: “Lacul codrilor albastru, nuferi galbeni il incarca”. Am pe caseta si ma uit cu drag, de cel putin trei ori pe an, la nuferii galbeni. In acelasi film, insa, ii am si pe doi ciutani ce sareau la trambulina, in balta(un ochi de apa) pe care Luceafarul a vazut’o lac…