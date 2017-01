Balcic - un mit readus la viaţă

Lecție de marketing și promovare a artei

Balcic - un mit readus la viață

Elite Art Club UNESCO a deschis, joi seară, la Muzeul de Artă Constanța, vernisajul expoziției „Pictori de azi la Balcic”. Aflat la cea de-a patra ediție, evenimentul este o adevărată lecție de promovare a artei, de atragere a mediului de afaceri spre cultură, dispus să investească într-un proiect de suflet - Balcicul, de ieri și azi. Muzeul de Artă Constanța a fost gazda unui eveniment unic în seria manifestărilor culturale, de la modul de promovare, prezentare, până la tematică și mesaj. Un pu-blic numeros a răspuns invitației instituției muzeale gazdă, dar și principalului organizator, Elite Art UNESCO, la un eveniment dedicat Balcicului. Încă de la intrare, publicul a fost introdus într-o lume a artei susținută, în premieră, de mediul de afaceri. O extraordinară broșură, alături de pliante, postere anunțau cu mult dinamism evenimentul. Arta a stat alături de importante firme competitive pe piața economică românească și internațională, rezultatul fiind o campanie de imagine uimitoare pentru un eveniment cultural. Cea care a reușit această legătură este directorul Elite Art UNESCO, Mihaela Dragomir, care a atras importante firme spre cultură, determinându-le să investească într-un proiect care, joi, la Constanța, a bifat cea de-a patra ediție. Este un proiect susținut și în care s-a pus mult suflet. Și îți dai seama pe loc de faptul că secretul succesului a stat și stă în cultivarea curiozității și admirației pentru Balcic, ca sit și fenomen cultural. Iar Mihaela Dragomir a găsit, la Constanța, un spațiu propice pentru a-și împărtăși proiectul, dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă Constanța, autoarea și unei cercetări dedicate Baciului, este, de asemenea, o promotoare a spațiului care a inspirat, de-a lungul timpului, importanți artiști. La Constanța, s-a desfășurat vernisajul expoziției „Pictori de azi la Balcic”, parte componentă a unui amplu program care a cuprins, pe parcursul anului, tabere de creație, întâlniri între artiști, tururi culturale la Balcic. Este punctul final al proiectului artistic, care a încântat ochiul publicului constănțean. Expoziția reunește lucrări ale artiștilor Marilena Murariu, Călin Anton, Vitalie Butescu, Sanda Buțiu, Ioana Crăciun, Florin Ferendino, Mircea Goția, Cela Neamțu, Costin Neamțu. Perspective asupra Balcicului, o suită de armonii cromatice, un mit interbelic readus la viață, o paralelă între Balcicul de altădată și cel contemporan sunt surprinse în lucrările expuse de cei nouă artiști participanți la expoziție. Proiectul „Pictori de azi la Balcic” a fost inițiat în 2004 de pictorița Marilena Murariu. Cele patru ediții de până acum au inclus tabere de creație la Balcic, editarea cata-loagelor proiectului, mese rotunde cu tematică artistică, expoziții în țară și numeroase circuite culturale la care au luat parte artiști, critici de artă, muzeografi, oameni de cultură și iubitori de artă. Asociația Elite Art Club UNESCO a fost înființată în anul 2003 și se află sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO; are ca scopuri promovarea valorilor culturii române, îndeosebi ale celei contemporane, precum și intensificarea colaborării interculturale. „După decenii de uitare impusă, Balcicul este redescoperit de pictorii contemporani prin incursiuni pasionate, turism cultural, expoziții retrospective sau actuale și aflux de creatori. Inițiativa Mihaelei Dragomir, ca reprezentant și conducător al Elite Art Club UNESCO are, în toate acestea, valoare de pionierat. Proiectul «Pictori de azi la Balcic», materializat în tabere anuale de vară, ca reflex al coloniei libere de altă dată, creează o punte între arta interbelică și cea contemporană, fără a impune privirii fermecate de forme, contraste și culori, reveniri sau reluări ale unor discursuri plastice revelatoare. Popasul pictorilor la Balcic din vara anului 2007 se finalizează printr-o amplă expoziție pe care Muzeul de Artă Constanța o găzduiește cu bucurie, pentru a recrea, comparativ, în lumina și atmosfera sudului, un parcurs exemplar“ - dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă Constanța „Farmecul său oriental, lumina blândă, dar mereu schimbătoare, chiparoșii, stâncile de calcar, cartierul tătăresc, încrengătura de străduțe pavate cu piatră și, desigur, locuințele cărora prezența Reginei le-a conferit o eternă noblețe, fac din Balcic un oraș de vis. Această a patra ediție încheie un ciclu și deschide unul nou. Vom merge mai departe, în căutarea de noi locuri care să îi inspire pe plasticieni și să polarizeze mediul artistic românesc. Astfel, «Pictori de azi la Balcic» se va metamorfoza în «Pictori de azi și de mâine». Rezultatul acestor ateliere de creație în aer liber se va concretiza și în cea mai mare galerie online, care va reuni lucrări ale artiștilor implicați în proiectele noastre, deopotrivă tineri și consacrați“ - Mihaela Dragomir, președinte Elite Art Club UNESCO Nouă artiști și tot atâtea viziuni asupra Balcicului Viziunea artistei Marilena Murariu este monumentală, înfățișând un Balcic nocturn, în timp ce Călin Anton, adept al contrastelor foarte puternice, surprinde Balcicul în soare. Vitalie Butescu merge pe un limbaj mai aparte, investigând o zonă pe care a pictat-o și Tonitza; o serie de tușe albe dau prospețime și expresivitate acestui peisaj. Sanda Buțiu este un peisagist delicat, lucrările sale au contururi sensibile, un colorit tandru, ca și cum lumina ar mângâia fiecare lucru în parte. În timp ce Ioana Crăciun merge pe o linie cu pete de culoare, cu contraste puternic susținute. Florin Ferendino este un artist pe care îl cunoaștem foarte bine, iar la Balcic a avut o bucurie de a picta extraordinară. Se vede că a lucrat cu stăruință și a surprins un petic de lume aparte. Mircea Goția are desfășurări peisagiste ample, în timp ce artistul Cela Neamțu, unul dintre cei mai importanți decoratori ai artei contemporane, s-a lăsat sedusă de frumusețea Balcicului într-o viziune ce nu îi trădează latura decorativă. Iar Costin Neamțu, cu o viziune monumentală, demonstrează talentul unui pic-tor de anvergură, care nu are nevoie de foarte multe elemente de recuzită pentru a crea o atmosferă aparte. Drumul Balcicului continuă - Se va lansa CD-ul „Balcic: Tehna - Juvah”, conceput de Gabriela Medrea și susținut de Elite Art Club UNESCO. 