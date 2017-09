Bacalaureat / După ce a luat 3,70 la Istorie, un tânăr a obţinut nota 10 după contestaţie

Bacalaureat / După ce a luat 3,70 la Istorie, un tânăr a obținut nota 10 după contestație

Ştire online publicată Joi, 07 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un absolvent al Colegiului National de Arta "Octav Bancila" Iasi, care a sustinut examenul de bacalaureat in sesiunea de toamna, a reusit sa obtina nota 10 la Istorie, dupa ce inainte de contestatii a fost notat cu 3,70, relateaza Agerpres.Dan Marian Cornea, absolvent al Colegiului National de Arta 'Octav Bancila' Iasi sustine ca nu a reusit sa sustina in vara examenul de Bacalaureat din cauza unor probleme de sanatate. In aceasta toamna, el a obtinut la proba Istorie nota 3,70, motiv pentru care a depus contestatie. In urma recorectarii tezei, el a obtinut nota 10.'Am dat BAC-ul si, ca orice elev, asteptam notele si ma asteptam la note foarte mari, de peste 9,00 la istorie si la romana. La romana am luat nota 9,10 prima oara. La istorie, am fost surprins cand am aflat ca am luat 3,70. Am avut medii de la 9,50 in sus. Era imposibil sa am o asemenea nota. Am scris opt pagini. Dupa contestatie, surpriza! Am fost notat cu 10. Cred ca a fost neatentie sau profesorul corector nu a citit tot ce am scris eu. Doamna profesoara mi-a spus ca pentru nota 3,70 ar fi trebuit sa scriu o pagina. Asa ca, la opt pagini scrise, nu aveam cum sa primesc o nota asa mica', a spus Dan Marian Cornea, absolvent al Colegiului National de Arta 'Octav Bancila' Iasi.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Sabina Manea, a declarat ca tezele elevilor au fost corectate in alte judete, atat in prima etapa, cat si la contestatii.'Astfel, nu avem acces la teza si nu putem sa vedem exact care este motivul pentru care exista o astfel de diferenta intre notari. Este posibil sa fie vorba de o eroare la transcrierea notei de pe borderou pe teza sau de o alta situatie de acest tip. Este important ca elevul si-a autoevaluat corect teza, a depus contestatie, iar nota finala este cea la care, probabil, se astepta', a declarat Sabina Manea.Potrivit statisticilor ISJ Iasi, au fost contestate 270 de note, dintre care, in urma recorectarii, aproape 80 au primit punctaj mai mic, iar 159, note mai mari. Dintre acestea 23 de lucrari erau evaluate cu note sub 5, iar acum autorii lor au note de trecere.Procentul de promovabilitate in judetul Iasi a ajuns la 34,83 la suta, fata de 31,75% cat era inainte de contestatii.