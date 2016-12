Bacalaureat diferenţiat de la anul. Cum se va desfăşura examenul

Bacalaureat diferențiat de la anul. Cum se va desfășura examenul

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia de educație din Senat a aprobat, ieri, introducerea în Legea educației a unui amendament care prevede opțiunea Bacalaureatului profesional. Decizia a fost luată cu unanimitatea voturilor celor cinci senatori prezenți la ședința comisiei.Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat că Bacalaureatul profesional va intra în vigoare de anul acesta, dacă va fi aprobat de Senat, ca for decizional, proiectul de lege putând intra, pentru vot final, în ședința plenului de lunea viitoare, potrivit Mediafax.Andronescu a declarat, la dezbaterile din Comisia de învățământ, că amendamentele acceptate pentru OUG care gestionează examenul de Bacalaureat nu schimbă acest examen, așa cum a fost el susținut din 2009 încoace.„În 2009, 2010, 2011 Bacalaureatul s-a susținut pe probele care se vor susține și în acest an școlar, 2012- 2013. Adaugă în plus diploma de Bacalaureat și examenul de Bacalaureat profesional, pentru cei care se reorientează spre piața muncii”, a precizat Andronescu.Potrivit membrilor Comisiei de învățământ din Senat, legea privind modificarea Ordonanței care gestionează examenul de Bacalaureat urmează să fie înregistrată la Biroul Permanent și va intra în dezbaterea plenului, cel mai probabil, în ședința de lunea viitoare.Potrivit ministrului Educației, introducerea Bacalaureatului profesional a fost motivată de faptul că, de regulă, angajatorii reproșează tinerilor care nu au luat Baca-laureatul și care vin să se angajeze că nu au o diplomă.„Această diplomă pentru cei care merg spre piața muncii le conferă într-un fel o finalitate liceului și diploma pe care o iau prin acest Bacalaureat profesional le atestă compe-tențele. În plus, prin conținut, această formă de Bacalau-reat adaugă la competențele pe care elevul le câștigă în timpul anilor de liceu”, a mai explicat Ecaterina Andronescu.Ministrul Educației a arătat că pentru acest Bacalaureat profesional elevii vor susține două probe: un proiect și o probă practică, precum și o lucrare scrisă la educația antreprenorială, ea menționând că legea dă dreptul oricărui elev de a da acest examen, din orice liceu, oricare ar fi filiera sau profilul acestuia, pentru că disciplina de educație antreprenorială o parcurg toți liceenii.„Examenul acesta nu schimbă conținutul programei pe care ei au parcurs-o pe timpul anilor de liceu. Ca urmare, nu venim prin această formă de examen cu elemente în plus, pe care elevii nu le-au făcut la clasă, ci doar adăugăm o fomă în sprijinul celor care se orientează spre piața muncii”, a spus Andronescu.Ministrul a mai arătat că probele din examenul de Bacalaureat profesional cronologic vor fi așezate înaintea probelor scrise de la examenul de bacalaureat național.