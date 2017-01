Bacalaureat - a crescut procentul de promovabilitate la Constanţa

2

@patitul

Nu e chiar asa! Nu s-au inscris, nu se socotesc! La scoala de soferi, daca nu te inscrii sa dai examen, inseamna ca ai picat? Nu, se cheama bani aruncati aiurea pe cursurile scolii de soferi. In cazul elevilor, statul a facut o investitie proasta finantand studiile lor. Ar trebui ca, daca nu promoveaza in doua sesiuni, sa plateasca toata scolarizarea, nu numai probele de bac! Tot auzim ca invatamantul e subfinantat, evident ca e, daca elevul care freaca menta e finantat la fel ca cel care obtine rezultate! Iar rezultatul e catastrofal: unii vor freca menta in continuare, ca nu sunt in stare de nimic, iar ceilalti pleaca din tara si nu se mai intorc. Dati afara elevii care merg la scoala pentru parada modei si socializare si, cu acelasi buget, finantati elevii care vor sa invete si scolile in care se invata. Se intreaba cineva ce va fi in tara peste 10-20 de ani, cand acesti absolventi vor fi adulti?