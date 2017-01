BACALAUREAT 2014. Au apărut primele PERLE

Marţi, 01 Iulie 2014

Potrivit protv.ro, au început să apară primele perle de la examenul de limba și literatura română:"Rolul verbelor la imperfect e sa intelegem ca autorul era la inceput si nu scria chiar grozav. Mai tarziu in opera artistica criticii au observat ca totul a devenit perfect, mai ales verbele", cam asa arata viziunea despre viata a unui elev, care ne explica practic "evolutia" verbului."O secventa temporala este cand omul se uita la ceas. Daca se uita la o harta era o secventa spatiala si daca punea o muzica era o secventa auditiva" e perla unui alt tanar care spera sa ia BAC-ul in 2014.De asemenea, un elev explica cum sta treaba cu osul in vremurile noastre."O expresie moderna cu cuvantul "os" este "i-os". I vine de la internet", a scris elevul, facand aluzie la sistemul iOS al Apple. Unde i-ul vine de fapt de la iPhone