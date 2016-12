BACALAUREAT 2013: "Cătălin Botezatu este un model în viaţă pentru orice fiinţă". PERLE la proba de română

BACALAUREAT 2013: "Cătălin Botezatu este un model în viață pentru orice ființă". PERLE la proba de română

Ştire online publicată Marţi, 02 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Profesorii de limba română s-au distrat copios chiar din prima zi în care s-au apucat de corectat lucrările elevilor care au susținut examentul de Bacalaureat. Lucrările conțin zeci de “perle”, iar exclusivtm.ro a selectat o parte dintre ele:Vă prezentăm mai jos câteva “perle”:* “Poetul avea o fixația pe poza lui Ann pentru că atuncea, în vechime nu era Facebook ca să vadă toate panaramele dezbrăcate pe toți pereți. Șî ea perversa o lăsat poza ei în vitrină la foto pe unde știa că trece poetul”* “Se uita cu jenă la poza capului iubitei lui din vitrină la fotograf că făceau mișto băieții de la terasă de iel. Fotografia avea buzele surâzătoare. Ia lăsat-o iubita lui ca atunci când este plecat cu treabă, el să nu uite de fața ei”*“Ann avea niște trăsături de gen epic. Era epică. Sebastian era mai puțin epic deși avea potențial întrucât îi plăceau pozele, dar e mai mult curentul liric”* “Jurnalul e mai puțin bun când la 16 ani mama găsește scrise lucruri personale, că am luat bătaie s-au de ce fete îmi place”* “Eminescu mințea în poezi cu viziunea lui despre lume cu iubire, cu sentiment, cu pus de suflet în relațiea ce nu era el, nu era adevărat că am văzut și la televizor că mergea și prin locuri necurate și că a murit de sifilis”* “Cătălin Botezatu este un model în viață pentru orice ființă pentru că el ia fete din viața reală și le duce și le îmbracă la București și pe unele chiar mai adânc în Europa”* “Pe lângă modelul meu în viață eu am și modele în viață, care sunt animatoare, cu care mă înțeleg bine, cu unele merg chiar la ștrand, când nu sunt obosite noaptea după dans. Au o viață bună, deci așa vreau să ajung și eu ”, scrie realitatea.net.