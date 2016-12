BACALAUREAT 2012 / Constanţa, cel mai mare procent de promovabilitate

4

raspuns voua

Sunt de acord ca in cazul in care treceam bac-ul poate nu spuneam nimic. Dar voua vi se pare corect ca in unele clase sa se copieze si in altele nu? Ori toti ori niciunul. Asa ca strugurii aia si lebedele de pe apa.....nu isi au rostul . RUSINE VOUA CARE VA RIDICATI ODRASLELE IN SLAVI SI LE ARANJATI EXAMENUL. Eu nu am cui sa ii dau si ce sa dau, sau cu cine sa vorbesc....dar voi aveti, noroc de banii vostri si de pilele voastre, că, oricum, copiii dumneavoastra sunt la fel de "pregatiti" ca si mine. Nu neg ca nu am invatat suficient si 4 ani am stat in banca...dar nici drept nu este ca DOAR UNII SA COPIEZE. O colega de a mea a dat 500 euro pentru examen..dar nu a obtinut media finala. ESTE NORMAL SA FIU NEMULTUMIT.