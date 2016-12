BAC-ul - motiv de zâzanie între sindicate şi „generalul“ Miu

Întărâtă-i drace!

BAC-ul - motiv de zâzanie între sindicate și „generalul“ Miu

Pe principiul „Dezbină și condu!”, sindicaliștii încep să joace o altă carte. Ieri, pe site-ul ziare.com, liderul FSLI Aurel Cornea afirma că în Constanța inspectorul general Petrică Miu face presiuni asupra cadrelor didactice care intenționează să nu se prezinte la examinare sau supraveghere la bacalaureat, amenințându-i cu scăderea calificativului până la satisfăcător. Sindicalistul „marca” aluziv că ar fi vorba de cinci semnale, dar nu a precizat care, aruncând exemple la grămadă. Printre care un colegiu din București și licee din Călărași. La finalul sesiunii de examene, îi solicită ministrului Educației o anchetă în toate aceste centre. Foarte deranjat de cele afirmate de sindicalist, „generalul” Miu afirmă că nu se dorește decât o destabilizare a unei situații ținute încă sub control. „L-am rugat pe dl. Cornea să-mi aducă dovezi la cele afirmate și să nu uite că eu, ca profesor de logică, am nevoie de documente. Consider că ceea ce se întâmplă acum este o dovadă a faptului că în timp ce sindicatul pierde din încrederea în oameni, conducerea actuală a ISJ crește în credibilitate. Asta în timp ce sâmbătă, 20 iunie, la tragerea la sorți a vicepreședinților și membrilor de comisii, unii profesori s-au supărat că nu au fost aleși”. De buna desfășurare a acestei sesiuni de bacalaureat la Constanța se vor ocupa aproximativ 300 de cadre didactice, care vor primi 2 lei pentru fiecare elev examinat la oral și 4 lei pentru fiecare lucrare scrisă corectată. Sunt așteptați să se prezinte la proba orală de limba și literatura română 8.200 de liceeni constănțeni de-a XII-a, după care, în funcție de câți vor promova această probă eliminatorie, vor merge mai departe, la următoarele. Cum însă este un examen colocvial, ne este greu să credem că poate cineva să nu împuște măcar un 5.