BAC-ul lui Funeriu, verificat la ITM Bucureşti

BAC-ul lui Funeriu, verificat la ITM București

Ştire online publicată Luni, 25 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Astăzi, 25 iunie 2012, la Inspecția Muncii a fost înregistrată o sesizare a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, care a fost redirecționată către Inspectoratul Teritorial de Muncă București, spre soluționare", se precizează în comunicatul Inspecției Muncii.Petiția va fi soluționată în termenele legale prevăzute de Ordonanța 27/2002.Anterior, inspectorul general de stat de la Inspecția Muncii (IM), Dantes Nicolae Bratu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu s-a primit nicio sesizare privind verificarea unui consilier prezidențial, precizând că, dacă va exista o astfel de solicitare, se vor face verificări doar dacă intră în competența IM.Dantes Nicolae Bratu a spus că instituția pe care o conduce poate face verificări doar dacă un angajat are contract individual de muncă, în cazul Administrației Prezidențiale urmând a se stabili dacă Daniel Funeriu este angajat în acest fel sau este funcționar public.Bratu a precizat că dacă un consilierul prezidențial este încadrat ca și funcționar public, atunci verificarea trebuie făcută de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.Ministerul Educației a sesizat Inspecția Muncii (IM) în legătură cu angajarea fostului ministru Daniel Funeriu, consilier la Administrația Prezidențială, întrucât acesta nu are o diplomă de bacalaureat echivalată în România și nu a echivalat studiile superioare, a anunțat, luni, ministrul Liviu Pop.Ministrul interimar al Educației a precizat că așteaptă în acest caz rezultatul Inspecției Muncii."Din punct de vedere al studiilor medii, nu are diplomă de bacalaureat, iar din punct de vedere al studiilor superioare, nu am găsit în arhiva Ministerului niciun document care să arate echivalarea studiilor", a spus Liviu Pop.Întrebat dacă Daniel Funeriu nu ar fi avut nevoie de aceste documente și în calitate de ministru al Educației, Liviu Pop a răspuns: "În calitate de demnitar, nu ar fi avut nevoie de echivalarea acestor studii".Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu ocupă, din 10 februarie, funcția de consilier prezidențial.Daniel Funeriu a obținut bacalaureatul în anul 1989, la Lycée International des Pontonniers, din Strasbourg, Franța, după parcurgerea a 11 clase la Liceul de Filologie-Istorie din Timișoara, secția de chimie-biologie, și a clasei a XII-a la Lycée International des Pontonniers, potrivit Ministerului Educației.Pe perioada liceului, Daniel Funeriu a obținut mai multe premii naționale și internaționale la olimpiadele de chimie, precum și premiul II la olimpiada de chimie din Franța, în anul 1989. În anul 1995, a obținut, ca șef de promoție, masterul în chimie organică și supramoleculară la Universitatea "Louis Pasteur" din Strasbourg, iar în 1999 a devenit doctor în chimie al aceleiași universități, cu distincția Magna cum Laude. Conducătorul său de doctorat a fost profesorul Jean-Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie.Studiile ministrului Educației au fost recunoscute prin proceduri automate de recunoaștere, în SUA, Japonia și Germania, unde acesta a ocupat succesiv posturi în institute și universități.