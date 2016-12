În opinia lui Daniel Funeriu

„Bac cu buletinul” contra voturi

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul ministru al Educației, consilierul prezidențial Daniel Funeriu, cataloghează varianta bacalaureatului profesional drept o măsură greșită, punctând că prin această metodă Guvernul vrea să ia voturile celor care au picat examenul.„Este o măsură total greșită, un fel de «bac cu buletinul». Bacalaureatul trebuie să fie trecut de cei care învață. Actualul Guvern vrea să dea bacalaureatul și celor care nu îl merită. I-a întrebat cineva pe cei peste 100.000 de elevi care au luat bacul dacă li se pare normal așa ceva? Cred că este pentru a lua voturile celor picați la bac. Oamenii aceștia chiar nu înțeleg nimic. Sper ca plenul Senatului să nu voteze așa ceva”, a precizat ieri Funeriu, citat de Agerpres.Potrivit lui Funeriu, printr-o astfel de măsură cei de la Putere reușesc să „arunce în ridicol” diploma de bacalaureat, despre care spune că de doi ani de zile devenise o „mândrie”.„După ce trei ani am păstrat stabilitatea, și nu am schimbat de la an la an bacalaureatul, iar vine fiecare ministru cu experimente care dau instabilitate. Varianta corectă a bacalaureatului diferențiat este prevăzută de legea educației și urma să intre în vigoare pentru elevii care încep clasa a IX-a”, completează fostul ministru al Educației.El mai consideră că ideea bacalaureatului profesional este și rezultatul presiunii „fabricilor de diplome”, care în urma unui bacalaureat serios nu mai au clienți. „Această măsură va distruge învățământul profesional pe care eu l-am reintrodus. Elevii de la liceele teoretice au 80% succes la bac, ceea ce e normal. Cei de la tehnologic au 20% promovare pentru că mulți dintre acești elevi sunt trimiși la liceu în loc să fie îndreptați către învățământul profesional. Această formă de «bac cu buletinul» va trimite din nou zeci de mii de copii pe o cale care nu e a lor”, mai crede Funeriu.