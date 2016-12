Baba: Au fost două căderi de tensiune. Am cerut anchetă internă la minister

Ministrul Educației Cătălin Baba și-a cerut scuze public, luni dimineața, pentru blocarea serverului de înscriere în clasa pregătitoare a viitorilor elevi.În acest sens, ministrul a explicat că problema a fost una de software, cauzată, cel mai probabil, de căderile succesive de tensiune care au avut loc în timpul nopții."Ne cerem scuze pentru deranjul și problemele pe care ministerul le-a produs părinților. Tehnic, în timpul nopții au fost două căderi de tensiune la 2 și la 4 noaptea care au dus la blocarea serverului și a fost nevoie ca întreg programul să fie trecut pe un alt server. Problema a fost rezolvată și a fost reluat procesul de înscriere", a declarat ministrul Educației."Din punct de vedere tehnic, softul este funcțional, merge. Noi am facut cateva simulari. Ne cerem scuze pt acest inconvenient. Din punct de vedere al ministerului am luat masuri pentru declanșarea unei anchete interne. Am elaborat o procedură alternativă, tehnică, daca mai apar astfel de situații, să avem un sistem de backup", a conchis Cătălin Baba.