Azi îl serbăm pe William Shakespeare

Poetul William Shakespeare s-a născut în 1564. Shakespeare este autorul pieselor de teatru „Furtuna”, „Visul unei nopți de vară”, „A douăsprezecea noapte”, „Richard al III-lea”, „Henric al VIII-lea”, „Romeo și Julieta”, „Hamlet” și „Othello” (m. 23 aprilie 1616). Este considerat cel mai mare scriitor al literaturii de limba engleză. Shakespeare este numit poet național al Angliei și “Poet din Avon” (“Bard of Avon”) sau „Lebăda de pe Avon”. Lucrările sale au supraviețuit, incluzând și unele realizate în colaborare, opera sa fiind alcătuită din aproape 38 de piese de teatru, 154 de sonete, două lungi poeme narative, precum și alte multe poezii. Piesele lui de teatru au fost traduse în aproape fiecare limbă vorbită și sunt jucate mai des decât cele ale oricărui alt dramaturg. Cele mai multe dintre piesele sale au fost montate pe scena teatrului Globe, unul din cele mai populare ale epocii Elisabetane, a cărui deviză era „Totus mundus agit histrionem”, reluată în “Cum vă place“ sub forma metaforei lumii ca scenă de teatru: „All the world's a stage, And all the men and women merely players: They have their exits and their entrances”. „Lumea întreagă este o scenă iar bărbații și femeile sunt actorii ei, ei intră și ies pe rând din ea”. Redutabilul dramaturg, Christopher Marlowe, a fost rivalul cel mai important al lui Shakespeare din epocă, fiind ucis într-o cârciumă, în urma unui conflict iscat din senin. Astfel, William Shakespeare a rămas dramaturgul cel mai jucat și mai respectat, inclusiv de către regina Elisabeta. Un celebru dramaturg englez contemporan, Tom Stoppard, a realizat recent scenariul filmului Shakespeare in love [2], propunând o variantă destul de controversată, prin care susține idee că moartea lui Marlowe ar fi fost provocată de rivalitatea cu colegul său, Shakespeare, fapt neconfirmat de istoricii literari englezi. Unii cred că Christophore Marlowe ar fi scris chiar o parte dintre piesele marelui Will, datorită faptului că „Lebăda de pe Avon” ar fi provenit dintr-o pătură socială destul de umilă și nu ar fi posedat educația necesară pentru a scrie aceste piese sau sonete, dar este vorba din nou de o teorie hazardată.S-a născut și a crescut în Stratford-upon-Avon, iar la vârsta de 18 ani s-a căsătorit cu Anne Hathaway, cu care a avut trei copii: Susanna și gemenii Hamnet și Judith. Între anii 1585 și 1592, el a început o carieră de succes în Londra ca actor, scriitor și proprietarul unei părți a unei companii de jocuri numită „Oamenii Lordului Chamberlain” (The Lord Chamberlain's Men), mai târziu știută ca „Oamenii Regelui” (King’s Men). S-a retras la Stratford în jurul anului 1613, unde a murit trei ani mai târziu. Câteva recorduri ale vieții private ale lui Shakespeare au supraviețuit, și au existat speculații considerabile despre aspecte ca fizicul său, sexualitatea și credințele religioase, paternitatea operei sale dramatice și nu numai.Shakespeare a scris majoritatea lucrărilor sale cunoscute între 1589 și 1613. Piesele lui de început au fost în special comedii și sau drame istorice, genuri pe care el le-a ridicat la punctul de maxim de rafinament și artă până la sfârșitul secolului al XVI-lea. În 1608, el a scris în special tragedii, incluzând aici Hamlet, Regele Lear și Macbeth, considerate unele dintre cele mai strălucite lucrări în limba engleză.Sursa: wikipedia