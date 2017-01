„Azi hotărăşti cine vei fi tu peste patru ani!“

„Azi hotărăști cine vei fi tu peste patru ani!“

Acesta este sloganul care a însoțit pliantele oferite de Facultatea de inginerie mecanică, industrială și maritimă, ieri, cu ocazia deschiderii Ofertei educaționale a Universității „Ovidius”. Prima zi a evenimentului inaugurat la Campusul universității i-a luat prin surprindere, prin amploarea sa, chiar și pe organizatori. Foarte mulți tineri au luat de-a dreptul cu asalt standurile celor 16 facultăți prezente. „Din punct de vedere cantitativ, în acest moment nu avem secții noi față de anul precedent, pentru că prin cele 73 de specializări acoperim întreaga gamă a necesităților zonei. N-am renunțat la nicio specializare, în schimb sperăm ca numărul studenților străini să crească, în continuare, peste 1.000 câți avem acum”, a declarat pentru „Cuget Liber” rectorul Victor Ciupină. Viitorii studenți au avut posibilitatea vizitării sălilor de curs și seminarii din cele două cam-pusuri, dar și a căminelor studențești, a bibliotecii și a bazei sportive, cu ajutorul celor două microbuze puse la dispoziție de gazde. Printre numeroșii vizitatori, am găsit și un grup de liceeni de la Colegiul Tehnic Energetic din Constanța, care răsfoia cu interes oferta diverselor facultăți. Silviu Ticheru, clasa a XII-a, afirma că are un văr la specializarea inginerie mecanică, dar îl și pasionează motoarele, de aceea speră ca la finalul facultății să aibă mai multe șanse de a-și găsi un job. Gabriela Carmen Stan, elevă la același colegiu, ne-a declarat că preferă Universitatea „Ovidius” pentru că are foarte multe secții de unde poate alege, dar în mod deosebit este interesată de specializarea economie și afaceri internaționale. De asemenea, sâmbătă, 20 martie, între orele 9-18, și duminică, 21 martie, între orele 9-14, toți cei interesați pot consulta oferta educațională pentru anul universitar 2010-2011.