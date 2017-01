Aviz sanitar de funcţionare la Grădiniţa Vulturu

Aviz sanitar de funcționare la Grădinița Vulturu

În județul Constanța, lucrările de igienizare, reparații și renovare în unitățile de învățământ sunt în plină desfășurare. Administrațiile locale sunt convinse că vor reuși să încheie toate reabilitările la timp, astfel încât elevii să găsească școlile pregătite de noul an de învățământ. La grădinița din Vulturu se lucrează pentru extinderea unei săli de clase. Potrivit directorului unității, învățătoarea Maria Berbec, până la 1 septembrie va fi gata totul, inclusiv igienizarea și curățenia. „În această vară au fost construite grupuri sanitare cu apă curentă în incinta grădiniței, iar încălzirea pe timp de iarnă se face cu sobe de teracotă. Avem condiții bune, iar copiii vin la noi încă de la trei ani. Până acum nu am avut autorizație sanitară de funcționare, dar am primit asigurări că anul acesta o vom obține și vom depune în zilele următoare toată documentația", a declarat, pentru „Cuget Liber", Maria Berbec. În ceea ce privește școala din localitate, însă, lucrurile nu mai stau așa de bine. Unitatea cuprinde două corpuri de clădire, unul mai vechi și altul mai nou. Cel vechi s-a bucurat, de curând, de o oarecare reabilitare la interior. De asemenea, au fost schimbate tâmplăria și ferestrele. „Pentru toamna aceasta nu se va face decât o igienizare curentă și sperăm să reușim și noi să obținem o finanțare pentru extindere și construirea de grupuri sanitare cu apă curentă în interiorul școlii și a unei cancelarii. Săptămâna trecută am depus la Inspectoratul Școlar Județean Constanța proiectul pentru reabilitarea și extinderea școlii", a mai precizat directorul unității.