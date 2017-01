Aveţi cuvântul!

Aveți cuvântul!

Proiectul Legii învățământului se află pe masa dumneavoastră! Comentați-l pe site-ul www.cugetliber.ro sau pe adresa de e-mail proiecte.legi@medc.edu.ro, pe forumul dedicat special discutării acestora sau, în scris, pe adresa Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (București, str. General Berthelot nr. 28 - 30, sector 1). „Am citit și eu proiectul de lege și am încercat să văd cum m-ar afecta pe mine, elevă fiind, această nouă lege a învățământului, deși nu cred că voi mai apuca să văd «marile și minunatele» schimbări din învățământ cât încă sunt pe băncile liceului. Modificările făcute mi se par în mare parte inutile și nu rezolvă nici pe departe problemele sistemului de învățământ actual. Recunosc că ideea de școală generală până în clasa a 9-a mi se pare una bună și vine în ajutorul elevilor pentru o mai bună orientare spre profilul care i se potrivește mai bine. Bine, profilul este ceva foarte relativ, întrucât diferențele apar doar teoretic, pe hârtie, practic profesorii cerându-le cam același lucru elevilor indiferent de profil. Plus că la examenul de bacalaureat elevii susțin proba la limba română pe baza acelorași subiecte, indiferent că profilul lor este real sau uman, un lucru care mie mi se pare revoltător, fiind elevă a unei clase de real. Adică de ce eu, care am 5 ore de matematică și 6 de informatică și doar 4 de română și chiar mai puține în anii ce vor urma, să fiu nevoită să învăț la fel de mult ca un elev al cărui profil este uman pentru a obține o notă mare la examen. Abundența de materii din absolut toate domeniile și, implicit, numărul mare de ore pe care elevii le petrec la școală (eu am câte 7 ore în fiecare zi, uneori chiar 8) scad considerabil performanțele elevilor, întrucât nici un elev normal de 16-17-18 ani, oricât de silitor ar fi el, nu poate sta 7 ore la școală, pt. ca mai apoi să mai stea încă 5-6-7 să învețe pt. ziua următoare. O altă mare, mare hibă a sistemului de învățământ actual este sistemul de notare și de intrare la liceu, din care, după părerea mea, degenerează o întreagă serie de alte probleme. Tezele naționale sau ce vor susține elevii ciclului gimnazial în viitor nu mi se par relevante și de aceea nu cred că ar trebui să se facă admiterea în ciclul superior de învățământ pe baza lor și în niciun caz pe baza notelor din anii de gimnaziu. Cred că admiterea ar trebui să aibă loc în urma unui examen susținut de unitatea de învățământ la care elevul dorește să se înscrie. Nu știu cât se încadrează observațiile mele în subiectul forumului, dar sper că dacă nu am observat nimic referitor la aceste aspecte ale sistemului de învățământ în proiectul de lege citit este din cauză că acesta face referire la altceva, și voi găsi pe viitor rezolvări la aceste probleme în alte documente, legi emise de minister”. De la pitisteodora, de pe forumul oficial al MECT, www.edu.ro.