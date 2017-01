Aveţi cuvântul!

Aveți cuvântul!

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Am studiat în grabă, ce-i drept, proiectul acestei legi și consider că nu aduce nicio îmbunătățire pentru educația elevilor din școli și licee. Legea doar propovăduiește anumite principii care sună frumos, dar nu specifică și cum se va monitoriza respectarea acestor legi. Principii de felul «Egalitate de șanse», «Asigurarea calității de șanse» etc. nu se vor putea aplica niciodată în țara asta, câtă vreme directorii sunt numiți pe criterii politice, nu după valoare și competență profesională. D-le ministru, mai trimiteți-i și pe domnii profesori la școală, să-și mai reîmprospăteze cunoștințele, că sunt total depășiți, scoateți-i la pensie mai devreme, că sunt uzați moral și psihic, râd elevii de dânșii. Dacă tot cer măriri de salariu, măriți-le salariul, dar pe criteriul performanței. Lăudabilă propunerea de a se putea comasa 2 ani într-unul, pt. copiii de excepție, dar cine să-i formeze pe acești copii, acești profesori mediocri și submediocri? Mai scoateți din materie balastul, lăsați doar noțiunile importante, bieții copii nu au timpul fizic să se pregătească, sunt pline spitalele de psihiatrie de elevi, dar și de părinți, care și-au pierdut mințile, că nu au mai făcut față atâtor cerințe și bănești și de studiu. Apropo de bani, să știți d-le ministru, că în școli ni se cer în continuare sume de bani pt. fondul școlii și al clasei, deși există o ordonanță de guvern care interzice acest lucru. Putem spune că legea învățământului e sublimă, dar nu există sau nu se respectă. Deși în lege se spune că învățământul e obligatoriu și gratuit în România, în reali-tate, părinții cumpără în fiecare an 2 sau 3 manuale, care nu ajung pentru toți elevii sau sunt distruse, vechi și scoateți manualele alternative, ele există doar pentru ca unii profesori să se îmbogățească, din licitații. Succes și sper să corectați legea, că ea este plină de vorbe goale și imperfecțiuni. Sper să țineți cont și de părerile noastre, că noi suntem principalii beneficiari ai acestei legi”. De la Mercedes07, ultimul mesaj primit ieri pe forumul oficial dedicat www.edu.ro.