„Avem un tineret confuz şi în haos“, a spus Emil Constantinescu, la întâlnirea cu studenţii constănţeni

„Avem un tineret confuz și în haos“, a spus Emil Constantinescu, la întâlnirea cu studenții constănțeni

Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius“ a organizat conferința cu tema „Acum tânăra generație este în Europa“, organizată de Fundația Generația Europeană. Au participat, alături de universitarii de la „Ovidius“, și președintele fundației, prof. univ. dr. Emil Constantinescu, și prof. univ. dr. Zoe Petre, de la Universitatea București. Studenții români sunt aproape de cei din Uniune Președintele fundației, Emil Constantinescu, a profitat de ocazie pentru a-și scoate în evidență calitățile de bun academician, capabil să utilizeze termeni elevați și să le țină studenților adevărate lecții despre istoria și politica românilor. El a reamintit câteva procese importante prin care a trecut România în ultimii ani și a vorbit despre strategiile pe care trebuie să le adopte tinerii. „Fundația se adresează elitelor tineretului. Am constatat din experiență că tinerii din ziua de astăzi nu au modele, iar criza societății românești se află în incapacitatea elitelor de a realiza un model”, a spus Constantinescu. Pe de altă parte, prof. univ. dr Zoe Petre a apreciat faptul că „studenților români nu le lipsește prea multe ca să intre în rândul celor europeni, deși învățământul românesc are multe carențe. Nu există nimic obiectiv care să îi împiedice pe tineri să ducă România în Europa”, a spus Zoe Petre. Despre tânăra generație, în termeni elevați…prea plictisitor pentru tinerii din sală Deși, inițial, președintele Fundației Generația Europeană a spus că se află la conferință pentru a promova dialogul, Emil Constantinescu a vorbit despre criza societății românești și despre sentimentul de confuzie care predomină în rândul tinerilor. „Tânăra generație va decide viitorul țării și o poate face fie în cunoștință de cauză, fie angrenați într-o dispută haotică. Dacă am încerca să intrăm în psihologia românilor, am descoperi că sentimentul general este acela de confuzie. Pare paradoxal că regăsim acest sentiment în anul 2007, când ar trebui să existe repere fundamentale de istorie”. Tot el a mai spus că această confuzie este „mai haotică decât răul și paralizează energiile pozitive“. Confuzie și o oarecare plictiseală se citea și pe fața studenților prezenți la conferință, dar aceste sentimente erau cel mai probabil generate de lunga cuvântare a academicianului Constantinescu și de termenii care știrbeau din adevăratul înțeles al problemei.