Avangarda românească, un şoc vizual cu ţărani şi tineri pionieri

Expoziție - eveniment la Constanța

Avangarda românească, un șoc vizual cu țărani și tineri pionieri

La Muzeul de Artă Constanța, s-a deschis expoziția „Culorile avangardei“, un răsfăț pentru ochi, o expoziție - eveniment organizată de Institutul Cultural Român cu sprijinul a peste 10 muzee din toată țara. După „Pictori de azi la Balcic“, muzeul constănțean iese în față cu un alt proiect de talie națională, o lecție de promovare a artei. Reprezentanți ai Institutului Cultural Român, ai Muzeului Național de Artă București, alături de directorul Muzeului de Artă Constanța, dr. Doina Păuleanu, au deschis, vineri seară, expoziția itinerantă „Culorile avangardei”. Benere, afișe, pliante în condiții grafice deosebite prezintă un eveniment lansat în primăvara acestui an la Sibiu și care propune o temă absolut inedită - avangarda din România și parcursul acesteia către colectiv și anonim. În sălile moderne și luminoase ale muzeului constănțean sunt expuse peste 100 de lucrări ale maeștrilor modernismului și avangardei din România, lucrări semnate de Camil Ressu, Hans Eder, Alexandru Phoebus, Sandor Ziffer, Corneliu Michăilescu, M. H. Maxy, Marcel Iancu, Arthur Segal, Jules Perahim, Victor Brauner, Ion Țuculescu sau Iosif Iser. Tablourile provin din colecțiile Muzeului Național de Artă al României (MNAR), Muzeului Brukenthal din Sibiu, Muzeului de Artă Constanța, Muzeului de Artă Craiova, Muzeului de Artă Brașov, Muzeului Țării Crișurilor Oradea, ș.a. Perioada din arta românească acoperită de expoziție este 1910-1950, o împărțire cronologică mai rar întâlnită, ce pornește cu puțin înaintea Primului Război Mondial și se termină puțin după al Doilea Război Mondial. Este o expoziție unde vei putea surprinde tensiunea, dar și modelarea reciprocă dintre modernism, avangardism și tradiționalism, din perioada interbelică. Punctul central al expoziției este ocupat de lucrarea „Comuniștii. Construcții”, de H. M. Maxy, un montaj realist-socialist din anii ’60. Totodată, linii care se pierd, puncte ascunse și forme rupte din vise sau coșmaruri sumbre, toate își găsesc un loc pe pânzele unor pictori precum M. Maxy, Michailescu, I. Tuculescu sau Marcel Iancu. Însă influența politică iese în evidență prin tablourile cu muncitori și tineri pioneri, sau prin cele cu țărani rupți complet de realitatea vieții, surprinși printr-o metaforă stilizată. Este un proiect generos, un demers complex, de anvergură, a cărui finalitate surprinde prin calitatea, întru totul remarcabilă, a lucrărilor prezentate și prin sentimentul unificator dat de către contemplarea atâtor opere de artă, aparent divergente și atât de deosebite ca formă și conținut. Însă, indiferent de limbajul utilizat, de profilul conceptual adoptat, pictorii români au crezut, fără excepție, în adevărata valoare a vieții și în însemnătatea unei arte care poate mișca omul, prin vibrația clipei, sentimente, idei, culoare și idealuri regăsite. Realizat cu bani de la Ministerul Culturii și Cultelor și de la sponsori, proiectul „Culorile avangardei” al Institutului Cultural Român a fost gândit pentru Sibiu 2007, iar realizarea expoziției a durat peste un an de zile. „Atât din punct de vedere politic, cât și estetic, avangarda din România a fost concomitent radicală și fără risc. 