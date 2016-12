Autorul „Versetelor satanice” se teme pentru viaţa sa

Autorul „Versetelor satanice” se teme pentru viața sa

Scriitorul britanic de origine indiană Salman Rushdie a anunțat că nu va mai participa la cel mai mare festival literar din India, declarând că se teme pentru viața lui, din cauza musulmanilor radicali care se opun venirii sale.„Deci, nu voi veni”, a spus autorul „Versetelor satanice”, într-un comunicat citit în public de Sanjoy Roy, unul dintre organizatorii festivalului literar de la Jaipur, care a debutat vineri. Festivalul va dura cinci zile și reprezintă un bun prilej pentru a organiza lecturi și conferințe.Interzis în India, volumul „Versetele satanice”, publicat în 1988, este considerat și în zilele noastre de un număr mare de musulmani din lumea întreagă ca fiind un roman care insultă religia musulmană.Scriitorul Salman Rushdie, născut în Mumbai, în 1947, este subiectul unei fatwa (condamnare la moarte) emisă de 1989 de ayatollahul iranian Khomeini.Polemica referitoare la participarea scriitorului la acest festival literar a fost lansată săptămâna trecută de universitatea indiană Darululoom Deoband, celebru centru al gândirii islamice, care a cerut Indiei să nu îi permită lui Rushdie să intre în țară.Salman Rushdie, care a asistat la acest festival în 2007, fără niciun incident, trebuia să vorbească în acest an despre romanul său din 1981, recompensat cu premiul Booker, „Copiii din miez de noapte”, și să participe la o masă rotundă despre „indienizarea” limbii engleze.Salman Rushdie s-a născut în Bombay (Mumbai), iar la vârsta de 13 ani a plecat în Anglia, unde a studiat la prestigiosul King’s College din Cambridge. După absolvire, s-a mutat la Karachi, în Pakistan. După o slujbă de scurtă perioadă în televiziune, el s-a întors în Marea Britanie și a început să își construiască o carieră de scriitor profesionist. A debutat în 1975, cu „Grimus” (Polirom, 1998), dar romanul care l-a impus în lumea literară a fost „Copiii din miez de noapte” (1981, Polirom 2005, 2007 - distins cu premiul Booker, în 1981, și Booker of Bookers, în 1993).Scriitorul a trăit ascuns și sub protecția poliției britanice în anii ’90, după ce ayatollahul Khomeini l-a condamnat la moarte, în Iran, pentru publicarea „Versetelor satanice”, o carte considerată o insultă la adresa culturii islamice. El apare ocazional la televiziune în calitate de invitat al unor talk show-uri și a fost consultant în echipa de producție a emisiunii „Real Time with Bill Mahe” produsă și difuzată de HBO. Salman Rushdie a fost și gazda unui episod al emisiunii „Charlie Rose” difuzată de postul PBS în 2006.Salman Rushdie a primit titlul de Cavaler al Imperiului Britanic în iunie 2007. Evenimentul a stârnit reacții violente din partea lumii islamice, reactualizând resentimentele pricinuite de publicarea „Versetelor satanice”. De asemenea, scriitorul deține titlul de Comandor al Ordinului Artelor și Literelor, cea mai înaltă distincție culturală franceză.