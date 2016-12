Autorităţile nu acordă atenţie Cetăţii Sarmizegetusa Regia

Autoritățile nu acordă atenție Cetății Sarmizegetusa Regia

Parlamentarul european, Mircea Diaconu, este de părere că autoritățile române trebuie să acorde mai multă atenție cetății Sarmizegetusa Regia, din Munții Orăștiei. Ex ministrul Culturii consideră că este nevoie de continuarea săpăturilor în fosta capitală a Daciei, pe care a apreciat-o ca pe un „Acropole românesc”, potrivit Agerpres.„Este, în primul rând, o chestiune de responsabilitate românească. Să ai acolo un fel de Acropole românesc și tu să nu dai pământul la o parte? Ca prioritate zero! Este neînțeles și de neconceput pentru mine”, a declarat Diaconu. Săpăturile din perimetrul cetății dacice Sarmizegetusa Regia ar putea dezvălui lucruri importante pentru istoria României, în acest context Mircea Diaconu apreciind că o continuare a cercetărilor nu ar trebui să se lovească de problema finanțărilor.Europarlamentarul a mai anunțat că pregătește un proiect prin care să arate un exemplu de bună practică legat de modul în care au fost puse în valoare mai multe mine de aur romane aflate pe teritoriul Spaniei, în contextul în care acestea sunt similare celor de la Roșia Montană.Diaconu are în plan să ducă în Spania autoritățile pentru a vedea ce se poate face cu un proiect de turism cultural. „Și Roșia Montană are o replică perfectă, ca perioadă, în Spania. Minele romane aurifere din Spania sunt o poveste de succes incontestabilă pe logica turismului cultural. Sunt în lucru, în pregătiri (la acest proiect, n.r.), o să încerc să iau pe cine contează, de aici — vorbesc de autoritățile locale, de ONG-uri de toate culorile și intențiile, să-i duc acolo și să vadă că se poate”, a adăugat europarlamentarul. Mircea Diaconu se află într-un turneu prin țară în care se întâlnește cu oamenii simpli în locuri cunoscute din orașe. Turneul parlamentarului european a inclus orașele Deva, Hunedoara și Petroșani.