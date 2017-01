„Autorii distrugerii culturii constănţene să plătească despăgubirile către artiştii concediaţi abuziv!”

Reacții la petiția online

„Autorii distrugerii culturii constănțene să plătească despăgubirile către artiștii concediați abuziv!”

Ştire online publicată Miercuri, 07 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În urmă cu o lună publicam pe site-ul Cuget Liber o petiție împotriva acordării din banii contribuabililor a despăgubirilor către artiștii concediați abuziv. Ca dovadă a interesului pe care îl suscită acest subiect, am consemnat peste 135 de comentarii, cu tonuri dintre cele mai vehemente. Reamintim că instanța de judecată a obligat Consiliul Județean Constanța (CJC) la plata salariilor restante de 1,5 milioane de lei artiștilor concediați abuziv, foști angajați ai defunctelor teatre „Ovidius” și „Fantasio”. „Și-au bătut joc de munca depusă de oameni minunați, așa cum sunt Felicia Filip și soțul ei, iar pentru acest lucru Mazăre și Nicușor trebuie să dea socoteală... Să plătească din buzunarele proprii întreaga sumă”, George Mucianu, 35 ani. „Să plătească cei care se fac vinovați și nu din banii contribuabililor. E ușor să faci tâmpenii și să nu răspunzi!”, Ștefan Dicu, 60 ani. „Au nenorocit o muncă de 30 de ani, au șters realizările unui teatru. nicușor, zgabercea de unde vin și cine sunt de și-au permis să desființeze un teatru de revistă cu atâtea realizări (nu am scris cu literă mare că nu merită respectul cuvenit)? Acum să plătească din buzunarul lor”, Victor Leonard, 73 ani, Italia. „Păcat de județul Constanța pe ce mâini a ajuns. Bă, ce ați avut voi cu artiștii noștri? Ați recitat voi vreodată o poezie? Rușine... prostia se plătește... Așa că scoateți miliardele din conturi și marcați banu... Da viețile distruse ale artiștilor cine le plătește?”, Riza Cairi, 57 ani „Să plătească Constantinescu și toți pionii prin care și-a dus la bun sfârșit planul: consilieri, Zgabercea, Cernat Răzvan, Marinescu Florența, Iancu Lucian și alții de aceeași calitate îndoielnică”, Mihaela Tănase, 48 ani „Cu mare părere de rău o vină o au cetățenii Constanței. Că au dat votul lor la niște incom-petenți… Precum Mazăre și Constantinescu… Ei nu-și dau seama că atunci când adevărul iese la suprafață deja e prea târziu… După cum vedem și în această petiție… Și multe altele…”, Anișoara Gigea, 47 ani „Să plătească cei care au comasat teatrele, care au făcut în așa fel încât spectacolele de teatru din București să vină la Casa de cultură și nu la Teatrul Dramatic, au distrus cultura constănțeană, lasă în paragină grădina de vară din parcul Tăbăcărie, poate-poate fac o extensie a mall-ului sau o parcare... Iar oamenilor acelora cine le dă anii aceștia înapoi?”, Paula Butnariu-Bompa, 41 ani. „În tinerețe era un privilegiu să mergi la Fantasio să-i vezi pe Jean și Gelu. Este o rușine pentru cei ce vor să distrugă tradiția acestui teatru”, Eugen Zaharia, 54 ani. „Oameni buni! Va fi foarte greu să schimbăm toată gașca de hoți ce au ajuns în posturi de conducere... Atâta timp cât îi lăsăm să își facă de cap fără ca noi să nu îi punem la zid... ei vor deveni pe zi ce trece mai încrezători în puterile proprii. Mi-e greu să văd cum generații întregi de artiști care au lăsat o amprentă grea asupra vremii, au fost lăsați să se stingă... Vreau să cred că acest an va pune capăt tuturor nenorocirilor și oamenilor care nu își doresc altceva decât să le fie lor bine, chiar dacă pentru asta ar trebui ca noi ceilalți să trăim în mocirlă. Sănătate oameni buni!!!!!!”, Robert.