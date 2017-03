"Autodenunţul" şocant al profesoarei de limba română SE LASĂ CU URMĂRI. Ce va păţi cadrul didactic

2

pt o mamica

Draga mamica, am citit cu mare interes postarea dvs. M-as bucura sa fiti o mamica din cele cu scoala. Adica sa fi terminat un liceu de prestigiu, o facultate, un master pe bune. Imaginatia unui copil o dezvolti tocmai printr-o programa, nu prin nu stiu ce prostii povestite sau amintiri de concediu. Programa are in vedere si dezvoltarea imaginatiei, contribuie la buna si coerenta exprimare. Profesoara cu pricina merita in prima faza avertismentul scris, iar apoi excluderea din invatamant! Nu facem haiducie, nu face fiecare ce vrea, scoala nu e sat fara caini. Sper ca inspectoratul sa isi faca treaba, in pofida unor posbile reactii din partea unor partinti care au trecut la randul lor prin scoala precum gasca prin apa!