Au îngenuncheat America! Nouă elevi constănţeni, premiaţi de NASA

Au îngenuncheat America! Nouă elevi constănțeni, premiați de NASA

Șapte elevi ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân“ și încă doi de la alte unități de învățământ constănțene s-au întors, zilele trecute, acasă victorioși de la concursul de design științific „24TH ANNUAL INTERNATIONAL SPACE SETTLEMENT DESIGN COMPETITION“, care s-a desfășurat, la finele lunii trecute, la Kennedy Space Center, Florida, SUA.La această competiție, organizată de NASA, au participat echipe de elevi însumând 240 de concurenți din țări de pe toate continentele, fiecare echipă fiind coordonată de 2-3 profesori (din Constanța, de unul singur). Participanții au fost grupați în echipe multinaționale denumite „companii” și au concurat aidoma situațiilor reale din industria aerospațială, în care o companie câștigă un anumit contract.Cei nouă tineri care fac cinste județului Constana sunt Mellis Ali (Colegiul Național „Mihai Eminescu”), Oana Diaconescu (Liceul Teoretic „Traian”), Cristian Ionuț Butoi, Andrei Antonio Carapcea, Ioan Daniel Crăciun, Alexandra Florina Iamandii, Mihnea Vlad Moga, Larina Georgiana Olteanu și Andrei Sebastian Rotaru, toți de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”. Ca de obicei, profesorul coordonator a fost Ion Băraru.Trebuie precizat că rezultatul acestor elevi merituoși se înscrie în lista efectelor preocupărilor pentru implementarea strategiei educaționale STEM pe care profesorul Băraru o promovează de mai mulți ani.„Este o certitudine că succesele s-au ținut lanț în ultima vreme, iar la fiecare două săptămâni, ne-am întâlnit mereu pentru a felicita pe cineva. De data aceasta, câștigătorii noștri au îngenuncheat America”, au declarat cadrele didactice ale CNMB.„Colonia“ de pe planeta VenusDirectorul CNMB, prof. Vasile Nicoară, i-a felicitat pe liceeni pentru rezultatele obținute.„Profesorul Băraru aduce de 14 ani premianți în școala noastră, iar acest prestigiu i-a mobilizat pe juniorii de astăzi”, a precizat prof. Nicoară.La rândul său, prof. Ion Băraru a confirmat că „a comis-o” iar, reușind să claseze pentru încă o dată Constanța, pe podium.„Până acum, avem vreo 70 de premii NASA obținute. Totuși, trebuie să menționez că lucrurile sunt din ce în ce mai dificile de la an la an, pentru că exigențele au crescut, iar partea științifică a devenit foarte importantă, astfel încât concurența este foarte ridicată la acest moment. La acest concurs, liceenii au ajutat la înființarea unor așezări umane care se preconizează a fi construite în spațiul cosmic. Desigur, există multe puncte de interes pentru omenire, în care ei implantează colonii locuite de oameni. Tinerilor constănțeni le-a revenit ca sarcină să ajute la înființarea unei așezări umane care nu este foarte primitoare, pe planeta Venus. Apoi, a doua provocare a fost că acest concurs s-a desfășurat pe durata a 2-3 zile, deci elevii au lucrat tot timpul și s-au uitat la prezentările concurenților”, a explicat dascălul.Tematica abordată aparține elevilor din mai multe țări, împărțiți pe patru companii, cu câte 60 de elevi. Elevii constănțeni au făcut parte din compania „Grumbo Aerospace” și au câștigat competiția alături de elevi de la Beijing National Day School (Beijing, China), Durango High School (Durango, Colorado, SUA), Johnson Space Center #2 (Combined Schools, SUA), Shriram School (Arvali, India) și Raisbeck Aviation High School (Seattle, SUA).O experiență pe care o vor repetatăLa final de drum, toți acești adolescenți sunt extrem de mândri de rezultatele obținute și spun că le-ar plăcea ca această experiență să se repete. În plus, unul dintre ei, Andrei Rotaru, ar vrea ca pe viitor să lucreze în domeniul spațial.Pentru Larina Olteanu, în schimb, experiența nu poate fi povestită în cuvinte, ci doar trăită.„A fost o experiență unică, pe care mi-aș dori s-o mai pot retrăi. Din păcate, intru anul acesta în clasa a XII-a și voi avea examenul de bacalaureat, deci nu mai este timp pentru așa ceva”, a declarat și Oana Diaconescu.Alexandrei Iamandii îi pare rău că nu a aflat de acest concurs din anii trecuți, dar când a auzit de el, și-a zis că n-o să-l mai rateze, ceea ce a și făcut. „Disciplina mea preferată este matematica, dar acolo m-am ocupat de ingineria umană: am avut grijă de modul în care se îmbrăcau oamenii, ce mâncau, cum arătau casele lor, de ce aveau nevoie ca mobilă, tot ce le trebuie pentru a li se asigura un minim de confort într-o colonie pe Venus”, a comentat eleva de la Colegiul „Mircea”.