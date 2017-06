Au început înscrierile pentru Maritime Summer University, ediţia 2017

Au început înscrierile pentru Maritime Summer University, ediția 2017

Ştire online publicată Luni, 24 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Liga Studenților din Universitatea Maritimă Constanța anunță începerea înscrierilor pentru proiectul Maritime Summer University. Acestea se vor desfășura până pe data de 25 iunie, perioadă în care doritorii se pot înregistra folosind chestionarul publicat pe pagina oficială de Facebook a proiectului (www.facebook.com/maritimesummeruniversity).În cadrul proiectului Maritime Summer University, participanții pot lua parte atât la simularea metodelor de predare, învățare și evaluare din Universitatea Maritimă din Constanța, cât și la ateliere de lucru, vizite de studiu, competiții sportive, evenimente culturale, activități specifice vieții universitare, menite să familiarizeze participanții cu orașul în care ar urma să locuiască în perioada studiilor.„Această școală de vară are rolul de a îi face pe elevi să realizeze beneficiile obținute în urma finalizării cursurilor unei instituții de învățământ superior. Totodată, dorim ca în cadrul acestui proiect elevii să înțeleagă și să își găsească motivația pentru a își finaliza ciclul liceal de studii. Pe parcursul celor două săptămâni, participanții vor simula viața academică și vor participa la mai multe ateliere de dezvoltare personală.Deoarece în cadrul ediției precedente participanții au fost foarte încântați de activitățile organizate de membrii Ligii Studenților din Universitatea Maritimă Constanța, în acest an am decis să adăugăm o săptămână în plus la durata proiectului și să mărim numărul de participanți la minim 75. Un alt aspect diferit la această ediție a proiectului este și participarea voluntarilor din cadrul organizațiilor studențești partenere din țară precum și a foștilor participanți din edițiile anterioare”, a declarat Patricia-Ioana Iercoșan, președintele LSUMC.