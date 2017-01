ATLANTYKRON - ediţia aniversară 25

ATLANTYKRON - ediția aniversară 25

Între 1 și 10 august, la Capidava, județul Constanța, se va desfășura Academia de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Science Fiction ATLANTYKRON - ediția aniversară 25.Fenomen unic în România, evenimentul este de fapt, un loc în care se desfășoară demonstrații științifice și cursuri de artă sau de comunicare așa cum în nicio școală nu se predau. Studenții stau pe iarbă, sub cerul liber, sub stele, în acest loc profund spiritualizat, legat de istoria de milenii a castrului Capidava.Sunt așteptați peste 500 de tineri participanți din toate zonele țării, dar și din SUA, Italia, Republica Moldova, India.Aceștia vor fi angrenați în concursuri - grafică, copywriting, eseuri – care vor avea ca temă promovarea României în general și a Dunării turistice în particular.Invitații sunt de excepție: Dumitru Dorin PRUNARIU, astronaut, primul – și singurul - român care a zburat vreodată în spațiul cosmic; Guy Djoken, președinte al Asociatiei Cluburilor UNESCO, directorul Centrului UNESCO pentru pace din SUA; Roberto QUAGLIA, scriitor, vicepreședinte al Societății Europene de Science Fiction; Alexandru MIRONOV, scriitor, ziarist de știință, fondator al Programului Atlantykron, Dr. Florin MUNTEANU, președintele Centrului pentru Studii Complexe, Dr. Teodor VASILE, doctor în psihologie și în științe medicale alternative, prof. Dr. Leon Zăgrean, șeful catedrei de fiziologie de la Universitatea Carol Davila, Peter Moon – SUA, scriitor, autorul de bestseller-uri traduse în limba română, având ca subiect misterele siturilor dacice precum Sarmisegetuza, Munții Bucegi etc., Vanda Osmon – SUA, specializată pe turism cultural, istoric, dramaturgul și scriitorul Valentin Nicolau, directorul Grupului NEMIRA, scriitorii Florin Chirculescu și Aurel Cărășel, etc.