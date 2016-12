Atenţie părinţi şi elevi! Se pregăteşte boicotarea începerii anului şcolar

Atenție părinți și elevi! Se pregătește boicotarea începerii anului școlar

Zilele acestea, face vâlvă pe rețelele de socializare un manifest ce pare să pună în pericol începerea anului școlar și care nu mai poate fi privit drept o banală... aluzie la problemele din învățământul românesc.Intitulat „GREVĂ sau ÎNCEPEREA anului școlar?”, rândurile aparțin sindicaliștilor de la „Spiru Haret” Bacău: „Pentru că și vocația «trece prin stomac», pentru că și dascălii au copii, familii de întreținut, rate în bănci, o întrebare scurtă: câți dintre dvs., colegi dascăli, ați intra în grevă, pentru creșterea salarială?? Și încă una mai scurtă: până unde ați fi în stare să mergeți pentru dreptul la remunerație decentă? HAI în stradă, HAI să ne unim!”.Majoritatea angajaților constănțeni din învățământ au luat la cunoștință refuzul primului ministru Victor Ponta de a mări salariile profesorilor în acest an. Declarația a fost făcută în contextul în care, după anunțul făcut cu privire la mărirea cu 25% a salariilor celor din sistemul medical, reprezentanții profesorilor și polițiștilor au cerut aceeași unitate de măsură și pentru aceștia.Primul ministru a mai declarat că, anul trecut, când s-au mărit salariile profesorilor, medicii și asistentele nu au fost împotriva acestui lucru, deci și profesorii ar trebui să accepte această măsură fără să se împotrivească.„Ce rost a avut să tot purtăm discuții pe legea salarizării bugetarilor? Ne-am întâlnit la nivelul Ministerului Educației și, pe baza grilelor primite de la Ministerul Muncii, am realizat niște creșteri salariale, etapizate. Constatăm că nu negocierile sunt soluția”, a declarat Marius Ovidiu Nistor, președintele FSE „Spiru Haret”.De asemenea, liderul profesorilor constănțeni, prof. Mitică Iosif, întrebat dacă se va ajunge la boicotarea începerii anului școlar, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că „era evident ca, în momentul în care se dezechilibrează sistemul, să apară reacții dure. Ar fi trebuit să se găsească o soluție de mijloc și de aceea mai sper să se ajungă la un compromis și să se înțeleagă că este nevoie de toate categoriile de salariați bugetari și nu e corect să-i nedreptățești pe unii care ajung să se uite cu jind la salariile celorlalți”, a mai adăugat prof. Iosif.În contextul apropierii de noul an școlar, sindicatele din învățământ au început să facă presiuni asupra Guvernului pentru a lua măsurile necesare în vederea asigurării unor salarii decente pentru profesori. În cazul în care Guvernul va refuza în continuare acest lucru, este posibilă inclusiv o grevă generală în educație, mai precizează printr-un comunicat reprezentanții FSE „Spiru Haret”.„Așteptăm ca, în perioada imediat următoare, să avem o întâlnire cu primul ministru pentru a stabili și majorările din Educație. Considerăm că trebuie, în regim de urgență, finalizate discuțiile privind proiectul Legii salarizării bugetarilor, astfel încât, de la 1 octombrie, și angajații din învățământ să beneficieze de majorări în concordanță cu importanța activității prestate. În condițiile în care observăm că anumite categorii de salariați, precum demnitarii, parlamentarii și funcționarii din aparatul central al Guvernului și al Președinției sunt favorizate, ne întrebăm care sunt de fapt prioritățile politicienilor?!”, a mai declarat Marius Ovidiu Nistor.