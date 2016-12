Atenţie cinefili!

Atenție cinefili!

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 12 ianuarie, cea de-a 71-a ediție a Globurilor de Aur va marca, la Beverly Hills, începutul sezonului de acordare a premiilor la Hollywood, anul acesta existând un număr neobișnuit de mare de filme susceptibile să se impună în competiție.Două dintre ele par a avea totuși un ușor avantaj: „12 Years a Slave” și „American Hustle”, fiecare nominalizat la șapte categorii, potrivit Agerpres.În pofida numărului mic de votanți, Globurile de Aur, acordate de cei circa 100 de membri ai Asociației Presei Străine de la Hollywood (HFPA), s-au impus de-a lungul anilor ca o etapă obligatorie pe drumul spre Oscar. Premiile fac distincția între dramă și comedie, permițând nominalizarea unui număr mai mare de filme și actori și, față de Oscar, recompensează și producții de televiziune.La categoria dramă vor concura „12 Years a Slave”, „Captain Phillips”, „Gravity”, „Philomena” și „Rush”, iar la comedie, „American Hustle”, „Her”, „Inside Leewyn Davis”, „Nebraska” și „The Wolf of Wall Steel”.Actorii din „12 Years a Slave” și „American Hustle” sunt nominalizați și la categoriile de interpretare: Chiwetel Ejiofor, Lupita Nyong’o și Michel Fassbender, din primul, și Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams și Jennifer Lawrence, din al doilea.Ceilalți actori nominalizați pentru rol principal sau secundar dovedesc nivelul extrem de ridicat al competiției din acest an, cu nume precum Cate Blanchett, Sandra Bullock, Emma Thompson, Kate Winslet, Meryl Streep, Julia Roberts, Tom Hanks, Idris Elba, Robert Redford sau Leonardo DiCaprio.Trofeul pentru cel mai bun regizor îi va reveni unuia din cei cinci nominalizați: Alfonso Cuaron („Gravity”), Paul Greengrass („Captain Phillips”), Steve McQueen („12 Years a Slave”), Alexander Payne („Nebraska”) și David O. Russell („American Hustle”).Pentru titlul la categoria cel mai bun film străin vor concura „La Vie d’Adele” (Franța), „The Past” (Iran), „La Grande Bellezza” (Italia), „The Hunt” (Danemarca) și filmul japonez de animație „The Wind Rises”.Pentru trofeul la categoria cel mai bun serial TV dramă concurează la această ediție favoritul „Breaking Bad”, alături de „Downton Abbey”, „The Good Wife”, „House of Cards” și „Masters of Sex”, iar cel mai bun serial de comedie va fi ales dintre „The Bing Bang Theory”, „Brooklyn Nine-Nine”, „Girls”, „Modern Family” și „Parks and Recreation”.