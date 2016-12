Atelierul Zânelor - Halloween by JCI Constanta

Ştire online publicată Luni, 24 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Bo-hoo-hooo!!! Sărbătoarea groazei poposește și la JCI Constanța. Vrăjitoare, mumii, schelete, fantome și vampiri sunt o parte din costumele sinistre și haioase pe care membrii JCI le vor purta pentru a crea o atmosferă de party specifică de Halloween.Sâmbătă, 29 octombrie 2016, la Tomis Mall Constanța, între orele 17.00 - 20.00, JCI Constanța organizează a 13-a ediție „Atelierul Zânelor”, de data aceasta fiind o ediție specială de Halloween. Atelierul Zânelor este un eveniment caritabil, prin care copiii pot face fapte bune și pot oferi cadouri altor micuți din familii nevoiașe.Un număr de aproximativ 60 de perechi formate din copii și părinți vor participa la activitățile organizate de Zânele înfricoșătoare și dovlecii hazlii ai JCI Constanța timp de 3 ceasuri. Prin rotație, echipele vor participa la cele cinci ateliere.Activitățile din cadrul Atelierului Zânelor sunt următoarele:1. Atelierul Fantomei Dulci – Dulciurile sunt preferate copiilor și de această dată ei au ocazia să își etaleze abilitățile de cofetari. Își vor pune imaginația la treabă și, cu ajutorul părinților, vor deveni creatorii unor fantome cremoase și a unor brioșe „scheletice” delicioase.2. Atelierul lui Bau Bau – Ca să fie în ton cu petrecea cei mici își vor pregăti măștile pentru Halloween. În compania membrilor JCI copilașii vor lucra pe șabloane puse la dispoziție și îi vor aduce în mijlocul evenimentului pe cele mai înfricoșătoare și haioase personaje de desene animate, Casper fiind unul dintre ele.3. Atelierul Spiritelor- După ce-am tăiat și decupat, trecem la colorat! Oferim copiilor posibilitatea să își coloreze măștile dând frâu liber imaginației.4. Atelierul Tarantula – deși copii se sperie mereu de paianjeni, de această dată ei își vor invinge teama și vor fi ei înșiși creatorii unor astfel de gângănii cu piciorușe de pluș.5. Atelierul Felinarelor – Înainte de plecare cu toții la felinare! Pentru a le lumina lungul drum spre casă, sub supravegherea ”dovleacului” JCI, fiecare copil va avea posibilitatea să creeze felinare magice din hartie creponată și borcane. Și pentru că este vorba de Halloween vom avea și o producție record la hectar de dovleci din hârtie, numai buni de puși la ferestre.Pentru ca este o petrecere de Halloween, fiecare copilaș se va putea picta pe față și va fi ”transformat” într-un personaj înfricoșător de poveste. De asemenea, pe parcursul evenimentului cei mici vor participa la jocuri interactive în compania Clovnului Coco. La finalul programului toti participanții vor primi diplome.Condițiile de participare presupun ca fiecare copil înscris la „Atelierul Zânelor” să aducă un mic cadou (hăinuțe în stare bună, jucării, dulciuri) pentru cazurile sociale selectate de Zâne și o donație de 40 de lei de copil. Aceste cadouri vor fi oferite în etapa a doua a evenimentului – UMANITARA de la Centrul de zi Agigea, din localitatea Agigea.Evenimentul este recomandat pentru copii de 4-11 ani.ÎNSCRIERILE SE FAC LA NR. DE TELEFON: 0725 566 575Eveniment sustinut de: RIK, Hypermarket CORA, Trupa Sufletel, Dobrogea Grup, X-printing, Libertatea Cuvintelor și Supravegheri și Investigații Private.Parteneri media: Evenimente-Constanta.ro, Magic FM, Kiss FM, Cuget Liber, Telegraf.Despre JCI:Junior Chamber International (JCI) este o organizație non-guvernamentală internațională apolitică ce numără 200.000 de membri - tineri lideri, antreprenori și profesioniști cu vârste între 18 și 40 de ani – în peste 100 de țări. Pornind de la viziunea JCI „de a fi cea mai importantă rețea globală de tineri activi”, membrii JCI își propun să transpună în realitate misiunea JCI „de a oferi oportunități de dezvoltare prin care tinerii să dobândească puterea de a crea schimbări pozitive”. Printre membrii marcanți ai Junior Chamber International s-au numărat: Kofi Annan (Secretar General al ONU), foști președinți ai SUA: George Bush Sr., Bill Clinton, Gerald Ford, Richard Nixon, președintele Franței, Jacques Chirac, prințul Albert de Monaco, fostul Prim-Ministru al Japoniei, Keizo Obuchi, fostul Prim-Ministru al Poloniei, Jan Bielecki, și multe alte personalități, care s-au afirmat ulterior în cele mai diverse domenii.În România, Junior Chamber International s-a înființat în anul 2002 la București, în prezent existând organizații locale JCI în mai multe orașe din țară: Brașov, București, Buzau, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Ploiesti, Timișoara, Targu Mures. Proiectele JCI România sunt întreprinse pe una din cele 4 mari arii promovate de JCI la nivel internațional: afaceri (proiectul Tineri Antreprenori, Business Networking Event, etc.), dezvoltare individuală (JCI Training), relații internaționale (conferințe internaționale JCI și programe de twinning) și responsabilitate față de comunitate (proiecte sociale).JCI Constanța există din 2002 și în prezent numără 35 de membri activi. Membrii JCI Constanța dezvoltat în ultimii ani numeroase proiecte: "Atelierul Zanelor" care se desfășoară bianual din decembrie 2010, "JCI PLAY 4x4" și "Business Networking Event" care urmăresc dezvoltarea antreprenoriatului constănțean, "JCI Train to Play", clubul "Să citim o carte" și "Public Speaking & Debate Academy" care sunt proiecte pe dezvoltare personală, campania "Share Your Blood, Save a Life" și campanii caritabile pentru cei nevoiași.JCI Constanța a obținut numeroase premii la nivel național în ultimii ani, dar și premii internaționale la nivel european: "JCI Best Local Growth and Development Program" cu proiectul JCI PLAY 4x4 în 2014 la Conferința Europeană JCI din Malta și distincția "JCI Most Outstanding Local Organization" în 2015 la Conferința Europeană JCI din Istanbul.Be Better! Vizitați pagina de internet www.jciconstanta.ro pentru a afla știri la zi și informații de ultima oră despre JCI Constanța.