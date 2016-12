Aşteptând pe „Pod“, la coadă în faţa morţii

Marii maeștri revin pe scena Casei de Cultură din Constanța

Așteptând pe „Pod“, la coadă în fața morții

Marți, 15 noiembrie, maestrul Horațiu Mălăele a revenit pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, în dublu rol: de regizor și actor principal în piesa "Podu’", după Paul Ioachim. Sigur ni se întâmplă fiecăruia să privim în urmă și să ne întrebăm unde am greșit, ce am greșit sau dacă oare am fi putut face altceva pentru a ne simți mai bine în pielea noastră astăzi. Aproape același lucru îl fac și cele trei personaje din spectacolul "Podu’" - un fost metrolog, o fostă actriță și… Vasilescu, cu pretenții de intelectual neînțeles: râd de propria neputință, undeva pe un pod, în apropierea unei gări, în așteptarea unui tren care să le aducă "marea eliberare" prin sinucidere, dar pe care în final dovedesc că nu și-o doreau. George Ivașcu joacă rolul metrologului mic și nefericit, complexat de înalții parveniți, ajuns să fie comparat cu piticii din grădina de vară, și care măsoară viața secundă cu secundă până la apariția trenului "morții". Meda Victor, în rolul artistei retrase de pe scenă din cauza josniciilor la care a fost supusă, contorizează bădărăniile celor doi și completează, fără haz, ceea ce Ivașcu și Horațiu Mălăele construiesc parcă piramidal ca intensitate umoristică. Un spectacol fără prea multe pretenții filozofice, cu replici precum mingiile la partidele de ping-pong, care nu l-ar face neapărat pe spectator să plece spre casă meditând cum să-și schimbe viața. Ci mai repede cu o mare admirație pentru acest maestru al scenei comice românești care este Horațiu Mălăele și care, în finalul piesei, i-a zgâlțâit oarecum pe spectatorii constănțeni cu replica: "După cum merg lucrurile în țara asta, ne vom întâlni cu toții pe poduri!". Patru zile în Canada La ora la care citiți aceste rânduri, Horațiu Mălăele și cei doi colegi ai săi din "Podu’" se află pe o scenă din Canada, într-unul din orașele Montreal și Vancouver, unde au poposit timp de patru zile, la invitația comunității române de acolo. După care se vor întoarce la Teatrul "Metropolis", pentru a relua repetițiile la spectacolul "Lautrec la bordel", de Mario Moretti, în regia lui Horațiu Mălăele, a cărui premieră a avut loc exact acum o săptămână. "Un spectacol care aduce în prim plan viața boemă a Parisului de acum două secole, cu personaje decadente, dar pline de fior artistic, într-o lume a stabilimentelor rău famate și a cabaretelor Miltiron și Moulin Rouge. Un cabaret al distracțiilor de bulevard și al petrecerilor dansante, îmbibat de absinth și de peregrinări nocturne. Iată caracterele reflectate în opera lui Toulouse Lautrec, pe canavaua scenografică a lui Dragoș Buhagiar, în tușa satirico-expresivă a lui Horațiu Mălăele ce semnează regia spectacolului", conform descrierii sale pe site-ul oficial al Teatrului "Metropolis". Nu întâmplător v-am oferit această descriere a spectacolului "Lautrec la bordel", pentru că directorul Casei de Cultură constănțene, Gheorghe Ungureanu, se străduiește ca, la finele lunii februarie a anului viitor, să-l aducă la Constanța.