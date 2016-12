Astăzi, start al Festivalului Naţional de Interpretare Muzică Uşoară "Remember"

Astăzi, start al Festivalului Național de Interpretare Muzică Ușoară "Remember"

Anul acesta, la Constanța, are loc a șaptea ediție a Festivalului Național de Interpretare Muzică Ușoară, „Remember”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean, eveniment inclus și în calendarul Ministerului Educației. Scopul acestui festival este de a descoperi și a promova tinere talente, de a pune în valoare repertoriul de muzică ușoară românească și internațională. În cadrul acestui festival, sunt promovate valorile autentice, copii, elevi din sistemul de învățământ, tineri care iubesc muzica ușoară și doresc să îmbrățișeze o carieră artistică de viitori interpreți, inter-pretarea live de către toți concu-renții, pe toată pe-rioada desfășurării festivalului; educația pentru dezvoltare artistică personală a concurenților; autoevaluarea, inter-evaluarea și evalua-rea concurenților din partea membrilor juriului, ca metode moderne, interactive de lucru, dar și cultivarea și exersarea spiritului fair-play în rândul concurenților. Cu ajutorul Ministerului Educației, a partenerilor, a mai multor instituții de educație din Constanța, „Spiru Ha-ret”, „Virgil Madgearu”, anul acesta va avea loc un festival de excepție la Palatul Copiilor. Dorina Ivanciu, inspector școlar specializare Arte, organizatorul acestui minunat eveniment, spune că va fi un spectacol de nota 10. „Copii se vor bucura și vor avea parte de clipe de neuitat, având în vedere nerăbdarea ce macină în sufletele lor. Anul acesta, am pregătit mai multe surprize, pe care le vom dezvălui pe perioada desfășurării festivalului”, ne-a declarat Dorina Ivanciu. La festival, vor participa 47 de concurenți din aproximativ 16 județe, copii cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani. Copiii se pot bucura de make-up artist și de stilist personal, înainte de apariția pe scenă. Au, de asemenea, la dispoziție și un consilier menit să îi ajute să își depășească propriile emoții de dinaintea spectacolului. Festivalul de anul acesta se bazează, în primul rând, pe munca în echipă. Multe din unitățile școlare și cadrele didactice din Constanța s-au implicat cu câte ceva la acest festival, pentru ca evenimentul să iasă din tipar, să depășească granițele cu care am fost învățați până nu demult. „Copiii s-au pregătit deja, au avut loc foarte multe repetiții, astfel încât, pe scenă, în deschiderea festivalului, ei să fie deja pregătiți cu câte două piese de muzică ușoară, una din piese fiind interpretată cu band (live), iar una cu negativ. În prima zi a festi-valului, copiii vor interpreta întâi piesa cu negativ, iar a doua zi vor inversa”, a mai adăugat Dorina Ivanciu. v v vPe lângă interpretările copiilor, mai sunt pregătite și alte surprize. Pe scenă, vor evolua voci inconfundabile în recitalurile lui Walter Ghicolescu, Bianca Niță - câștigătoarea trofeului de anul trecut, și Mihai Trăistariu, care este și președintele juriului. Copiii care vor evolua în concurs vor fi apreciați de un juriu, iar duminică, se vor întâlni, după două zile de spectacol, pline de concurs, în Gala Laureaților. „Noi suntem puțin mai atipici. Avem cinci trofee pentru fiecare categorie de vârstă, iar în gală, câștigătorii trofeelor de la fiecare categorie interpretează câte o piesă; din cei cinci, unul va câștiga trofeul cel mare. Este ceva atipic, însă cu un caracter de unicitate”, ne-a declarat Dorina Ivanciu. Așadar, constănțenii sunt așteptați, astăzi, de la ora 10, să participe la deschiderea celei de-a șaptea ediții a acestui festival. Primul eveniment este interpretarea imnului festivalului, anul acesta fiind o noutate. Imnul este compus de un profesor de muzică, iar versurile sunt realizate de un inspector de limba turcă din sistemul de învățământ constănțean.