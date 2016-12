Astăzi, proba scrisă la limba şi literatura română

BAC 2009

Astăzi, proba scrisă la limba și literatura română

Ştire online publicată Vineri, 26 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, candidații din sesiunea curentă care au promovat probele orale și cei din sesiunile anterioare care au solicitat reluarea probelor nepromovate vor susține testul scris la limba și literatura română. Accesul elevilor în sălile de examen se face pe baza actului de identitate, în intervalul orar 7.30-8.30. La probele practice din cadrul profilului artistic, candidații vor intra în centrul de examen cu cel puțin o oră înainte de susținerea probelor. Accesul candidaților în săli, cu orice fel de lucrări - manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., - care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare este strict interzis. Aceștia pot introduce în săli și pot folosi în timpul examenului doar acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menționată explicit în metodologie și pe foaia care conține subiectul de examen, respectiv dicționarul la disciplina limba latină sau planul de conturi la disciplina contabilitate. Candidații pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat. Candidații eliminați de la o probă nu mai pot participa la probele următoare și pierd posibilitatea recunoașterii notelor pentru sesiunile următoare. Luni, 29 iunie, elevii care provin de la școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor susține proba de limbă maternă (C). În zilele următoare, respectiv 30 iunie și 1 iulie, se vor desfășura proba obligatorie a profilului (D) și proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (E) - scrisă sau practică. Ultima probă a examenului de Bacalaureat, cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare (F), scrisă sau practică, va avea loc miercuri, 2 iulie. Prima afișare a rezultatelor va avea loc duminică, 5 iulie, până la ora 16.00. În aceeași zi, pe segmentul orar 16-20, vor putea fi depuse contestațiile. Soluționarea acestora este prevăzută în perioada 7 - 8 iulie, iar afișarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 9 iulie.